Співак Позитив і танцівниця Юлія Сахневич уперше стали батьками — фото

15 січня український співак Позитив поділився радісною новиною — його дружина Юлія Сахневич народила доньку, яку назвали Марією.
Головні тези:
- Українські зірки вітають молоду родину з первістком.
- Дізнайтеся вражаючу історію кохання Олексія та Юлії, яка зародилася під час телевізійного шоу.
Позитив і Сахневич поділилися зворушливими фото зі своєю донькою
Вони також опублікували серію чорно-білих світлин разом з малечею.
На цю радісну звістку у мережі відреагували десятки тисяч людей, зокрема й зірки українського шоубізнесу.
Так, колишня коліжанка Позитива з гурту “Время и Стекло” — відома українська співачка Надя Дорофєєва — привітала молоду родину з гумором та алюзією на гучний спільний хіт.
Ще одна співачка Мішель Андраде зізналася, що вражена красою новонародженої.
Що відомо про стосунки Позитива та Юлії Сахневич
Зірки уперше познайомилися під час зйомок сьомого сезону шоу “Танці з зірками”, яке виходило на ТБ у 2020 році.
Глядачі одразу помітили іскру між Олексієм та Юлією, однак співак й танцівниця не підтверджували, що між ними зародилася симпатія.
На той момент Позитив уже був одружений. У 2021 він оголосив про розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук. Вони прожили в шлюбі вісім років.
Після того як у квітні 2024 Завгородній і Сахневич були помічені на концерті Артема Пивоварова в Палаці Спорту у Києві, вони вирішили не приховувати свої стосунки.
У липні закохані одружилися, а згодом оголосили про те, що чекають на первістка.
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