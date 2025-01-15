Співак Позитив і танцівниця Юлія Сахневич уперше стали батьками — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Співак Позитив і танцівниця Юлія Сахневич уперше стали батьками — фото

Позитив і Сахневич
Джерело:  online.ua

15 січня український співак Позитив поділився радісною новиною — його дружина Юлія Сахневич народила доньку, яку назвали Марією.

Головні тези:

  • Українські зірки вітають молоду родину з первістком.
  • Дізнайтеся вражаючу історію кохання Олексія та Юлії, яка зародилася під час телевізійного шоу.

Позитив і Сахневич поділилися зворушливими фото зі своєю донькою

Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ, — чуттєво написали Олексій та Юлія.

Вони також опублікували серію чорно-білих світлин разом з малечею.

Фото: instagram.com/positiff

На цю радісну звістку у мережі відреагували десятки тисяч людей, зокрема й зірки українського шоубізнесу.

Фото: instagram.com/positiff

Так, колишня коліжанка Позитива з гурту “Время и Стекло” — відома українська співачка Надя Дорофєєва — привітала молоду родину з гумором та алюзією на гучний спільний хіт.

Ім'я улюблене моє — Маша, — написала зірка.

Фото: instagram.com/positiff

Ще одна співачка Мішель Андраде зізналася, що вражена красою новонародженої.

Божееее! Яка гарнесенька! Вітаю!!! — написала артистка.

Фото: instagram.com/positiff

Що відомо про стосунки Позитива та Юлії Сахневич

Зірки уперше познайомилися під час зйомок сьомого сезону шоу “Танці з зірками”, яке виходило на ТБ у 2020 році.

Глядачі одразу помітили іскру між Олексієм та Юлією, однак співак й танцівниця не підтверджували, що між ними зародилася симпатія.

На той момент Позитив уже був одружений. У 2021 він оголосив про розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук. Вони прожили в шлюбі вісім років.

Після того як у квітні 2024 Завгородній і Сахневич були помічені на концерті Артема Пивоварова в Палаці Спорту у Києві, вони вирішили не приховувати свої стосунки.

У липні закохані одружилися, а згодом оголосили про те, що чекають на первістка.

Фото: instagram.com/positiff

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