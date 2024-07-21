Кохана Дмитра Кулеби розкрила неочікувані факти про їхні стосунки

Нова обраниця шефа української дипломатії Дмитра Кулеби – піарниця Світлана Павелецька – вирішила поділитися з підписниками у соціальній мережі Інстаграм зізнанням про те, як розвивається їхня історія кохання.

Павелецька не ідеалізує стосунки з Кулебою

Жінка вирішила відверто відповісти на запитання своїх шанувальників.

До прикладу, люди цікавилися, чи стикаються закохані з типовими проблемами усіх пар та як їм вдається їх розв’язувати.

Світлана Павелецька не приховує, що вони з Дмитром Кулебою переживали різне, зокрема й кризи.

Однак, на її переконання, все це можна пройти й здолати, якщо є кохання та повага.

Буває різне, завжди. Головне — завжди берегти та цінувати одне одного, і говорити. Коли є кохання — немає проблеми, які неможливо вирішити, — зазначила піарниця. Поширити

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Люди також запитували, чи вдалося главі МЗС України знайти спільну мову з сином Павелецької від першого шлюбу.

За словами жінки, тривалий час у них не було інтенсивного спілкування. Однак вона переконання, що чоловік, який кохає жінку, точно прийме її дитину.

У них було не дуже інтенсивне спілкування. Але я впевнена, чоловік, який вас кохає, сприймає вашу дитину, — підсумувала Світлана Павелецька. Поширити

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Що відомо про стосунки Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької

Уперше про їхній роман стало відомо у грудні 2021 року — журналісти публікували світлини, на яких закохані проводять час разом.

Однак тривалий час усе це залишалося на рівні чуток. Протягом двох років Дмитро та Світлана не підтверджували свої стосунки.

Протягом цього періоду дипломат був офіційно одружений з Євгенією Кулебою, відомою депутаткою Київради та матір'ю його двох дітей.

Однак у квітні 2022 року Дмитро та Євгенія розлучилися.

Після цього Кулеба та Павелецька розсекретили свої стосунки. Тоді жінка привітала обранця з днем народження.