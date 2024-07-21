Возлюбленная Дмитрия Кулебы раскрыла неожиданные факты об их отношениях
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Возлюбленная Дмитрия Кулебы раскрыла неожиданные факты об их отношениях

Светлана Павелецкая
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Источник:  online.ua

Новая избранница шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы — пиарщица Светлана Павелецкая — решила поделиться с подписчиками в социальной сети Инстаграм признанием того, как развивается их история любви.

Главные тезисы

  • Павелецкая откровенно рассказывает о проблемах и кризисах в отношениях и отмечает, что с любовью и уважением все можно преодолеть.
  • Пиарница также отметила, что верит в то, что любящий женщину мужчина примет ее ребенка от предыдущего брака.
  • Отношения Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой довольно долго были тайной, однако сейчас становится известно все больше интересных фактов.

Павелецкая не идеализирует отношения с Кулебой

Женщина решила откровенно ответить на вопросы своих поклонников.

Например, люди интересовались, сталкиваются ли влюбленные с типичными проблемами всех пар и как им удается их решать.

Светлана Павелецкая не скрывает, что они с Дмитрием Кулебой переживали разное, в том числе и кризисы.

Однако, по ее убеждению, все это можно пройти и преодолеть, если есть любовь и уважение.

Бывает разное, всегда. Главное — всегда беречь и ценить друг друга и говорить. Когда есть любовь — нет проблем, которые невозможно решить, — отметила пиарщица.

Фото: скриншот

Люди также спрашивали, удалось ли главе МИД Украины найти общий язык с сыном Павелецкой от первого брака.

По словам женщины, долгое время у них не было интенсивного общения. Однако она убеждена, что любящий женщину мужчина точно примет ее ребенка.

У них было не очень интенсивное общение. Но я уверена, что мужчина, который вас любит, примет вашего ребенка, — подытожила Светлана Павелецкая.

Фото: скриншот

Что известно об отношениях Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой

Впервые об их романе стало известно в декабре 2021 года — журналисты публиковали фотографии, на которых влюбленные проводят время вместе.

Однако долго все это оставалось на уровне слухов. В течение двух лет Дмитрий и Светлана не подтверждали свои отношения.

В течение этого периода дипломат был официально женат на Евгении Кулебе, известной депутатке Киевсовета и матери его двоих детей.

Однако в апреле 2022 года Дмитрий и Евгения развелись.

После этого Кулеба и Павелецкая рассекретили свои отношения. Тогда женщина поздравила избранника с днем рождения.

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