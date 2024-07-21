Возлюбленная Дмитрия Кулебы раскрыла неожиданные факты об их отношениях

Новая избранница шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы — пиарщица Светлана Павелецкая — решила поделиться с подписчиками в социальной сети Инстаграм признанием того, как развивается их история любви.
Главные тезисы
- Павелецкая откровенно рассказывает о проблемах и кризисах в отношениях и отмечает, что с любовью и уважением все можно преодолеть.
- Пиарница также отметила, что верит в то, что любящий женщину мужчина примет ее ребенка от предыдущего брака.
- Отношения Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой довольно долго были тайной, однако сейчас становится известно все больше интересных фактов.
Павелецкая не идеализирует отношения с Кулебой
Женщина решила откровенно ответить на вопросы своих поклонников.
Например, люди интересовались, сталкиваются ли влюбленные с типичными проблемами всех пар и как им удается их решать.
Светлана Павелецкая не скрывает, что они с Дмитрием Кулебой переживали разное, в том числе и кризисы.
Однако, по ее убеждению, все это можно пройти и преодолеть, если есть любовь и уважение.
Люди также спрашивали, удалось ли главе МИД Украины найти общий язык с сыном Павелецкой от первого брака.
По словам женщины, долгое время у них не было интенсивного общения. Однако она убеждена, что любящий женщину мужчина точно примет ее ребенка.
Что известно об отношениях Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой
Впервые об их романе стало известно в декабре 2021 года — журналисты публиковали фотографии, на которых влюбленные проводят время вместе.
Однако долго все это оставалось на уровне слухов. В течение двух лет Дмитрий и Светлана не подтверждали свои отношения.
В течение этого периода дипломат был официально женат на Евгении Кулебе, известной депутатке Киевсовета и матери его двоих детей.
Однако в апреле 2022 года Дмитрий и Евгения развелись.
После этого Кулеба и Павелецкая рассекретили свои отношения. Тогда женщина поздравила избранника с днем рождения.
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