Дмитрий и Ирина Монатик в третий раз стали родителями — фото

Звездные супруги Дима и Ирина Монатик поделились радостным известием в Сочельник, обнародовав трогательное рождественское фото на своей странице в Instagram.
Главные тезисы
- Дмитрий и Ирина Монатик впервые показали на фото новорожденного ребенка.
- Пока артист не раскрывает имя и точную дату рождения малыша.
- О беременности Ирины стало известно в августе 2024 года.
В семье Монатик снова пополнение
Украинский артист пока никак не прокомментировал рождение малыша.
Однако он все равно решил не скрывать эмоций и в комментариях к фото поделился стихом, обратившись к своим подписчикам:
Всех поздравляем с наступающими праздниками.
Спасибо каждому, кто с нами!
Да будут здоровы все дети, их папы и мамы.
Пусть тишина властвует небесами,
а изверги проходят сторонами.
Пусть откроются наконец добрые ворота,
а наши города засияют желто-голубыми цветами!
Низкий поклон всем, кто нас защищает.
Очень благодарны.
Поздравляем.
На яркой фотографии из семейного празднования видно их малыша в комбинезоне, а также родителей и двух старших сыновей — Даниила и Платона.
В настоящее время звездные супруги не раскрывают точную дату рождения ребенка и его имя. Следует отметить, что Ирина и Дмитрий объявили о своей беременности в августе 2024 года.
Как украинцы реагируют на радостную новость от семьи Монатик
Поздравляю, Дима, тебя и твою жену, удачи вам!
Поздравляю с пополнением в семье!
Какая хорошая новость на Рождество!
Дмитрий снова стал отцом! Поздравляю!
Невероятные! Поздравляю!
Все красивые, но рождественский зайчик — вне конкуренции!
Лучшая рождественская открытка!
Боже!
Какие волшебные!!! Малыш — просто замечательный!
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