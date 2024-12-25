Дмитрий и Ирина Монатик в третий раз стали родителями — фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дмитрий и Ирина Монатик в третий раз стали родителями — фото

Монатик
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Источник:  online.ua

Звездные супруги Дима и Ирина Монатик поделились радостным известием в Сочельник, обнародовав трогательное рождественское фото на своей странице в Instagram.

Главные тезисы

  • Дмитрий и Ирина Монатик впервые показали на фото новорожденного ребенка.
  • Пока артист не раскрывает имя и точную дату рождения малыша.
  • О беременности Ирины стало известно в августе 2024 года.

В семье Монатик снова пополнение

Украинский артист пока никак не прокомментировал рождение малыша.

Однако он все равно решил не скрывать эмоций и в комментариях к фото поделился стихом, обратившись к своим подписчикам:

Всех поздравляем с наступающими праздниками.

Спасибо каждому, кто с нами!

Да будут здоровы все дети, их папы и мамы.

Пусть тишина властвует небесами,

а изверги проходят сторонами.

Пусть откроются наконец добрые ворота,

а наши города засияют желто-голубыми цветами!

Низкий поклон всем, кто нас защищает.

Очень благодарны.

Поздравляем.

Фото: facebook.com/MONATIK.Official

На яркой фотографии из семейного празднования видно их малыша в комбинезоне, а также родителей и двух старших сыновей — Даниила и Платона.

В настоящее время звездные супруги не раскрывают точную дату рождения ребенка и его имя. Следует отметить, что Ирина и Дмитрий объявили о своей беременности в августе 2024 года.

Фото: facebook.com/MONATIK.Official

Как украинцы реагируют на радостную новость от семьи Монатик

  • Поздравляю, Дима, тебя и твою жену, удачи вам!

  • Поздравляю с пополнением в семье!

  • Какая хорошая новость на Рождество!

  • Дмитрий снова стал отцом! Поздравляю!

  • Невероятные! Поздравляю!

  • Все красивые, но рождественский зайчик — вне конкуренции!

  • Лучшая рождественская открытка!

  • Боже!

  • Какие волшебные!!! Малыш — просто замечательный!

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