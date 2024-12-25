Дмитрий и Ирина Монатик в третий раз стали родителями — фото

Звездные супруги Дима и Ирина Монатик поделились радостным известием в Сочельник, обнародовав трогательное рождественское фото на своей странице в Instagram.

В семье Монатик снова пополнение

Украинский артист пока никак не прокомментировал рождение малыша.

Однако он все равно решил не скрывать эмоций и в комментариях к фото поделился стихом, обратившись к своим подписчикам:

Всех поздравляем с наступающими праздниками.

Спасибо каждому, кто с нами!

Да будут здоровы все дети, их папы и мамы.

Пусть тишина властвует небесами,

а изверги проходят сторонами.

Пусть откроются наконец добрые ворота,

а наши города засияют желто-голубыми цветами!

Низкий поклон всем, кто нас защищает.

Очень благодарны.

Поздравляем.

Фото: facebook.com/MONATIK.Official

На яркой фотографии из семейного празднования видно их малыша в комбинезоне, а также родителей и двух старших сыновей — Даниила и Платона.

В настоящее время звездные супруги не раскрывают точную дату рождения ребенка и его имя. Следует отметить, что Ирина и Дмитрий объявили о своей беременности в августе 2024 года.

Фото: facebook.com/MONATIK.Official

Как украинцы реагируют на радостную новость от семьи Монатик