Дмитро та Ірина Монатік утретє стали батьками — фото
Категорія
Шоу-бізнес
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Дмитро та Ірина Монатік утретє стали батьками — фото

Діма та Ірина Монатік
Джерело:  online.ua

Зіркове подружжя — Діма та Ірина Монатік — поділилося радісною звісткою у Святвечір, оприлюднивши зворушливе різдвяне фото на своїй сторінці в Instagram. 

Головні тези:

  • Дмитро та Ірина Монатік уперше показали на фото новонароджену дитину.
  • Поки артист не розкриває ім'я та точну дату народження малюка.
  • Про вагітність Ірини стало відомо ще у серпні 2024 року.

У родині Монатік знову поповнення

Український артист поки жодним чином не прокоментував народження маляти.

Однак він все одно вирішив не приховувати емоцій і в коментарях до фото поділився віршем, звернувшись до своїх підписників:

Всіх вітаємо з наступаючими святами.

Дякуємо кожному, хто з нами!

Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами.

Нехай тиша панує небесами,

а нелюди проходять сторонами.

Хай відчиняться нарешті добра брами,

а наші міста засяють жовто-блакитними кольорами!

Низький уклін усім, хто нас захищає.

Невимовно дякуємо.

Поздоровляємо.

Фото: facebook.com/MONATIK.Official

На яскравій світлині з родинного святкування видно їхнього малюка в комбінезоні, а також батьків та двох старших синів — Данила і Платона.

Наразі зіркове подружжя не розкриває точну дату народження дитини та її ім'я. Варто зазначити, що Ірина та Дмитро оголосили про свою вагітність в серпні 2024 року.

Фото: facebook.com/MONATIK.Official

Як українці реагують на радісну новину від родини Монатік

  • Вітаю, Діма, тебе і твою дружину, хай щастить вам!

  • Вітаю з поповненням в сім'ї!

  • Яка гарна новина на Різдво!

  • Дмитро знов став батьком! Вітаю!

  • Неймовірні! Вітаю!

  • Всі гарні, але різдвяне зайченятко — поза конкуренцією!

  • Найкраща різдвяна листівка!

  • Боже! Яке чудо!

  • Які чарівні!!! Малятко — просто чудове!

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