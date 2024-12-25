Дмитро та Ірина Монатік утретє стали батьками — фото

Зіркове подружжя — Діма та Ірина Монатік — поділилося радісною звісткою у Святвечір, оприлюднивши зворушливе різдвяне фото на своїй сторінці в Instagram.
Головні тези:
- Дмитро та Ірина Монатік уперше показали на фото новонароджену дитину.
- Поки артист не розкриває ім'я та точну дату народження малюка.
- Про вагітність Ірини стало відомо ще у серпні 2024 року.
У родині Монатік знову поповнення
Український артист поки жодним чином не прокоментував народження маляти.
Однак він все одно вирішив не приховувати емоцій і в коментарях до фото поділився віршем, звернувшись до своїх підписників:
Всіх вітаємо з наступаючими святами.
Дякуємо кожному, хто з нами!
Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами.
Нехай тиша панує небесами,
а нелюди проходять сторонами.
Хай відчиняться нарешті добра брами,
а наші міста засяють жовто-блакитними кольорами!
Низький уклін усім, хто нас захищає.
Невимовно дякуємо.
Поздоровляємо.
На яскравій світлині з родинного святкування видно їхнього малюка в комбінезоні, а також батьків та двох старших синів — Данила і Платона.
Наразі зіркове подружжя не розкриває точну дату народження дитини та її ім'я. Варто зазначити, що Ірина та Дмитро оголосили про свою вагітність в серпні 2024 року.
Як українці реагують на радісну новину від родини Монатік
Вітаю, Діма, тебе і твою дружину, хай щастить вам!
Вітаю з поповненням в сім'ї!
Яка гарна новина на Різдво!
Дмитро знов став батьком! Вітаю!
Неймовірні! Вітаю!
Всі гарні, але різдвяне зайченятко — поза конкуренцією!
Найкраща різдвяна листівка!
Боже! Яке чудо!
Які чарівні!!! Малятко — просто чудове!
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