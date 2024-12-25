Дмитро та Ірина Монатік утретє стали батьками — фото

Зіркове подружжя — Діма та Ірина Монатік — поділилося радісною звісткою у Святвечір, оприлюднивши зворушливе різдвяне фото на своїй сторінці в Instagram.

У родині Монатік знову поповнення

Український артист поки жодним чином не прокоментував народження маляти.

Однак він все одно вирішив не приховувати емоцій і в коментарях до фото поділився віршем, звернувшись до своїх підписників:

Всіх вітаємо з наступаючими святами.

Дякуємо кожному, хто з нами!

Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами.

Нехай тиша панує небесами,

а нелюди проходять сторонами.

Хай відчиняться нарешті добра брами,

а наші міста засяють жовто-блакитними кольорами!

Низький уклін усім, хто нас захищає.

Невимовно дякуємо.

Поздоровляємо.

Фото: facebook.com/MONATIK.Official

На яскравій світлині з родинного святкування видно їхнього малюка в комбінезоні, а також батьків та двох старших синів — Данила і Платона.

Наразі зіркове подружжя не розкриває точну дату народження дитини та її ім'я. Варто зазначити, що Ірина та Дмитро оголосили про свою вагітність в серпні 2024 року.

Фото: facebook.com/MONATIK.Official

Як українці реагують на радісну новину від родини Монатік