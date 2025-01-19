"Супермен" Генри Кавилл с любимой Натали впервые стали родителями — фото
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Шоу-бизнес
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"Супермен" Генри Кавилл с любимой Натали впервые стали родителями — фото

Кавилл
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Источник:  Daily Mail

Журналисты узнали о пополнении в семье британского актера Генри Кавилла и его супруги продюсера Натали Вискузо.

Главные тезисы

  • Об отношениях пары стало известно еще 4 года назад.
  • В 2023 году Кавилл признался, что они с любимой ждут первенца.
  • Пол и имя ребенка пока неизвестны.

Кавилл с любимой радуются рождению первенца

Актер известен широкой публике своим участием в сериале "Ведьмак" и фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

За его жизнью наблюдают миллионы поклонников из разных уголков мира, хотя он и не привык разглашать детали своей личной жизни.

Несмотря на это, журналистам удалось узнать от своих инсайдеров, что Кавилл впервые стал отцом.

Более того, звездного актера вместе с женой Натали Вискузо заметили с черной детской коляской во время прогулки в Австралии.

Однако пока официально Генри не рассказывал о рождении первенца и не рассекречивал имя ребенка.

Фото: скриншот

Что известно о личной жизни Генри Кавилла

В 2009 году Генри Кавилл начал встречаться с британской всадницей Эллен Уитакер. Они обручились в мае 2011 года. Однако в мае 2012 года пара развелась.

Летом 2013 года Генри встречался с актрисой Кейли Куоко (сериал «Теория Большого взрыва»), но этот роман очень быстро (через несколько недель) закончился.

4 года назад Генри и Наталья решились на то, чтобы публично объявили о своих отношениях.

Актер и продюсер впервые появились вместе на премьере фильма "Энола Холмс 2".

Фото: соцсети

В 2024 году Кавилл откровенно признался, что они с любимой ждут первенца.

Согласно данным инсайдеров, влюбленные официально оформили свои отношения уже после рождения ребенка, ведь на пальце Натали только сейчас заметили кольцо.

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