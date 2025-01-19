"Супермен" Генри Кавилл с любимой Натали впервые стали родителями — фото

Журналисты узнали о пополнении в семье британского актера Генри Кавилла и его супруги продюсера Натали Вискузо.
Главные тезисы
- Об отношениях пары стало известно еще 4 года назад.
- В 2023 году Кавилл признался, что они с любимой ждут первенца.
- Пол и имя ребенка пока неизвестны.
Кавилл с любимой радуются рождению первенца
Актер известен широкой публике своим участием в сериале "Ведьмак" и фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".
За его жизнью наблюдают миллионы поклонников из разных уголков мира, хотя он и не привык разглашать детали своей личной жизни.
Несмотря на это, журналистам удалось узнать от своих инсайдеров, что Кавилл впервые стал отцом.
Более того, звездного актера вместе с женой Натали Вискузо заметили с черной детской коляской во время прогулки в Австралии.
Однако пока официально Генри не рассказывал о рождении первенца и не рассекречивал имя ребенка.
Что известно о личной жизни Генри Кавилла
В 2009 году Генри Кавилл начал встречаться с британской всадницей Эллен Уитакер. Они обручились в мае 2011 года. Однако в мае 2012 года пара развелась.
Летом 2013 года Генри встречался с актрисой Кейли Куоко (сериал «Теория Большого взрыва»), но этот роман очень быстро (через несколько недель) закончился.
4 года назад Генри и Наталья решились на то, чтобы публично объявили о своих отношениях.
Актер и продюсер впервые появились вместе на премьере фильма "Энола Холмс 2".
В 2024 году Кавилл откровенно признался, что они с любимой ждут первенца.
Согласно данным инсайдеров, влюбленные официально оформили свои отношения уже после рождения ребенка, ведь на пальце Натали только сейчас заметили кольцо.
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