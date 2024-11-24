Актриса Кира Найтли шокировала признанием о своих проблем в Голливуде
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Шоу-бизнес
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Актриса Кира Найтли шокировала признанием о своих проблем в Голливуде

Кира Найтли
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Источник:  The Times

Известная голливудская актриса Кира Найтли решила больше не скрывать, что ей пришлось пережить очень сложный период, связанный с чрезмерным вниманием прессы и расстройством пищевого поведения.

Главные тезисы

  • Кира Найтли рассказала о негативном влиянии прессы на свое здоровье и отношение к собственной внешности.
  • Известная актриса указала на отсутствие эмпатии к звездам со стороны журналистов и фанатов.
  • Кира Найтли также рассказала о сложностях во время съемок в постельных сценах.

Голливуд не прощает неидеальность

По словам звезды фильмов "Пираты Карибского моря", в начале своей карьеры ей приходилось выслушивать разные неприятные заявления о своем весе.

На этом фоне у нее началось расстройство пищевого поведения, о котором сейчас она не хочет вспоминать.

Я знала, что у меня было расстройство пищевого поведения. Я не помню, что именно я ела, — откровенно рассказала Кира Найтли.

Кроме того, актриса обратила внимание на нехватку эмпатии со стороны прессы к звездам, которые сталкиваются с идентичными вызовами в своей жизни.

Так, Кира Найтли напомнила о ситуации, когда ее коллега Мэри-Кейт Олсен, лечившаяся от анорексии в 2004 году, стала объектом публичных насмешек.

Помню, как меня спросили об этом во время пресс-тура, будто это была шутка. Ей должно было быть стыдно за то, что она обратилась за помощью, — добавила звезда.

О чем еще призналась Кира Найтли

Ранее актриса также рассказала, что сталкивалась с харасментом, как и многие ее знакомые девушки.

Буквально, я не знаю ни одной женщины, которая не подвергалась бы, например, пощупыванию, или не слышала заявлений, что какой-то парень собирается перерезать тебе горло, или ударить по лицу, или что-то подобное. Такой опыт есть у всех, — подчеркнула звезда.

Кира Найтли также призналась, что ей действительно трудно сниматься в постельных сценах.

Более того, она всегда старается быть очень осторожной, чтобы не стать жертвой сексуальных домогательств.

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