Актриса Кира Найтли шокировала признанием о своих проблем в Голливуде

Известная голливудская актриса Кира Найтли решила больше не скрывать, что ей пришлось пережить очень сложный период, связанный с чрезмерным вниманием прессы и расстройством пищевого поведения.
Главные тезисы
- Кира Найтли рассказала о негативном влиянии прессы на свое здоровье и отношение к собственной внешности.
- Известная актриса указала на отсутствие эмпатии к звездам со стороны журналистов и фанатов.
- Кира Найтли также рассказала о сложностях во время съемок в постельных сценах.
Голливуд не прощает неидеальность
По словам звезды фильмов "Пираты Карибского моря", в начале своей карьеры ей приходилось выслушивать разные неприятные заявления о своем весе.
На этом фоне у нее началось расстройство пищевого поведения, о котором сейчас она не хочет вспоминать.
Кроме того, актриса обратила внимание на нехватку эмпатии со стороны прессы к звездам, которые сталкиваются с идентичными вызовами в своей жизни.
Так, Кира Найтли напомнила о ситуации, когда ее коллега Мэри-Кейт Олсен, лечившаяся от анорексии в 2004 году, стала объектом публичных насмешек.
О чем еще призналась Кира Найтли
Ранее актриса также рассказала, что сталкивалась с харасментом, как и многие ее знакомые девушки.
Кира Найтли также призналась, что ей действительно трудно сниматься в постельных сценах.
Более того, она всегда старается быть очень осторожной, чтобы не стать жертвой сексуальных домогательств.
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