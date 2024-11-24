Акторка Кіра Найтлі вразила зізнанням про свої проблеми у Голлівуді
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Акторка Кіра Найтлі вразила зізнанням про свої проблеми у Голлівуді

Кіра Найтлі
Джерело:  The Times

Відома голлівудська акторка Кіра Найтлі вирішила більше не приховувати, що їй довелося пережити дуже складний період, пов'язаний із надмірною увагою преси та розладом харчової поведінки.

Головні тези:

  • Кіра Найтлі розповіла про негативний вплив преси на своє здоров'я і ставлення до власної зовнішності.
  • Відома акторка вказала на відсутність емпатії до зірок з боку журналістів та фанатів.
  • Кіра Найтлі також розповіла про складнощі під час зйомок у постільних сценах.

Голлівуд не пробачає неідеальність

За словами зірки фільмів "Пірати Карибського моря", на початку своєї кар'єри їй доводилося вислуховувати різні неприємні заяви щодо своєї ваги.

На цьому тлі у неї почався розлад харчової поведінки, про який зараз вона не хоче згадувати.

Я знала, що у мене був розлад харчової поведінки. Я не пам'ятаю, що саме я їла, — відверто розповіла Кіра Найтлі.

Окрім того, акторка звернула увагу на брак емпатії з боку преси до зірок, які мають справи з ідентичними викликами у своєму житті.

Так, Кіра Найтлі нагадала про ситуацію, коли її колега Мері-Кейт Олсен, яка лікувалася від анорексії у 2004 році, стала об'єктом публічних насмішок.

Пам'ятаю, як мене запитали про це під час престуру, ніби це був жарт. Їй мало бути соромно за те, що вона звернулася по допомогу, — додала зірка.

Про що ще зізналася Кіра Найтлі

Раніше акторка також розповіла, що стикалася з харасментом, як і багато її знайомих дівчат.

Буквально, я не знаю жодної жінки, яка б не піддавалася, наприклад, промацуванню, або не чула заяв, що якийсь хлопець збирається перерізати тобі горло, або вдарити по обличчю, або щось подібне. Такий досвід є у всіх, — наголосила зірка.

Кіра Найтлі також зізналася, що їй насправді важко зніматися в постільних сценах.

Більш того, вона завжди намагається бути дуже обережною, щоб не стати жертвою сексуальних домагань.

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