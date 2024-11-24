Акторка Кіра Найтлі вразила зізнанням про свої проблеми у Голлівуді

Відома голлівудська акторка Кіра Найтлі вирішила більше не приховувати, що їй довелося пережити дуже складний період, пов'язаний із надмірною увагою преси та розладом харчової поведінки.
Головні тези:
- Кіра Найтлі розповіла про негативний вплив преси на своє здоров'я і ставлення до власної зовнішності.
- Відома акторка вказала на відсутність емпатії до зірок з боку журналістів та фанатів.
- Кіра Найтлі також розповіла про складнощі під час зйомок у постільних сценах.
Голлівуд не пробачає неідеальність
За словами зірки фільмів "Пірати Карибського моря", на початку своєї кар'єри їй доводилося вислуховувати різні неприємні заяви щодо своєї ваги.
На цьому тлі у неї почався розлад харчової поведінки, про який зараз вона не хоче згадувати.
Окрім того, акторка звернула увагу на брак емпатії з боку преси до зірок, які мають справи з ідентичними викликами у своєму житті.
Так, Кіра Найтлі нагадала про ситуацію, коли її колега Мері-Кейт Олсен, яка лікувалася від анорексії у 2004 році, стала об'єктом публічних насмішок.
Про що ще зізналася Кіра Найтлі
Раніше акторка також розповіла, що стикалася з харасментом, як і багато її знайомих дівчат.
Кіра Найтлі також зізналася, що їй насправді важко зніматися в постільних сценах.
Більш того, вона завжди намагається бути дуже обережною, щоб не стати жертвою сексуальних домагань.
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