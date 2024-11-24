Акторка Кіра Найтлі вразила зізнанням про свої проблеми у Голлівуді

Відома голлівудська акторка Кіра Найтлі вирішила більше не приховувати, що їй довелося пережити дуже складний період, пов'язаний із надмірною увагою преси та розладом харчової поведінки.

Голлівуд не пробачає неідеальність

За словами зірки фільмів "Пірати Карибського моря", на початку своєї кар'єри їй доводилося вислуховувати різні неприємні заяви щодо своєї ваги.

На цьому тлі у неї почався розлад харчової поведінки, про який зараз вона не хоче згадувати.

Я знала, що у мене був розлад харчової поведінки. Я не пам'ятаю, що саме я їла, — відверто розповіла Кіра Найтлі. Поширити

Окрім того, акторка звернула увагу на брак емпатії з боку преси до зірок, які мають справи з ідентичними викликами у своєму житті.

Так, Кіра Найтлі нагадала про ситуацію, коли її колега Мері-Кейт Олсен, яка лікувалася від анорексії у 2004 році, стала об'єктом публічних насмішок.

Пам'ятаю, як мене запитали про це під час престуру, ніби це був жарт. Їй мало бути соромно за те, що вона звернулася по допомогу, — додала зірка. Поширити

Про що ще зізналася Кіра Найтлі

Раніше акторка також розповіла, що стикалася з харасментом, як і багато її знайомих дівчат.

Буквально, я не знаю жодної жінки, яка б не піддавалася, наприклад, промацуванню, або не чула заяв, що якийсь хлопець збирається перерізати тобі горло, або вдарити по обличчю, або щось подібне. Такий досвід є у всіх, — наголосила зірка. Поширити

Кіра Найтлі також зізналася, що їй насправді важко зніматися в постільних сценах.