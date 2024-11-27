Главный "вампир" Голливуда снимется в мини-сериале о войне РФ против Украины

Голливудский актер Пол Уэсли, ставший всемирно известным благодаря роли вампира Стефана Сальваторе в популярном сериале "Дневники вампира", появится в мини-сериале о войне в РФ против Украины. Он получил название Unspoken (Невысказанное).

Что известно о мини-сериале Unspoken (Невысказанное)

Как удалось узнать американским журналистам, Полу Уэсли в картине досталась главная роль.

Согласно последним данным, сериал будет насчитывать шесть серий.

Что интересно, над его созданием работал польский писатель Филипп Сичинский в соавторстве с украинкой Жанной Озирной, а также продюсерская компания Match & Spark вместе с лос-анджелесской 5X Media.

В центре сюжета — опасное путешествие главного героя Пола (сыграет Пол Уэсли — ред.), бывшего солдата, который работает таксистом в Польше, на фоне вторжения России в Украину.

Получив отчаянный звонок от своей жены из Киева в день вторжения, он ведет борьбу со временем, пересекает границы, чтобы вывезти свою семью в безопасное место среди хаоса и невероятного террора. По телефону он ведет их сквозь ландшафт страха и насилия, усугубляя ощущение неотложности, когда они борются за выживание перед лицом непреодолимых трудностей, — описывает сериал Deadline. Поделиться

Пол Уэсли (Фото: flickr)

Как сам Пол Уэсли комментирует свое участие в сериале

По словам американского актера, в мире, охваченном войной, он прежде всего хочет показать человеческие эмоции и переживания через призму одного человека и его семьи.

Я надеюсь, что зрители присоединятся к борьбе Пола и вынесут из его путешествия что-то значимое о жизни, ценностях и стойкости, а также обновленное понимание человеческого духа под давлением обстоятельств. Пол Весли Американский актер

Кроме того, он добавил, что сюжет сериала был вдохновлен реальными событиями, происходившими в день полномасштабного российского вторжения в Украину.