Главный "вампир" Голливуда снимется в мини-сериале о войне РФ против Украины

Голливудский актер Пол Уэсли, ставший всемирно известным благодаря роли вампира Стефана Сальваторе в популярном сериале "Дневники вампира", появится в мини-сериале о войне в РФ против Украины. Он получил название Unspoken (Невысказанное).
Главные тезисы
- Пол Уэсли играет главную роль в мини-сериале Unspoken (Невысказанное) о войне РФ против Украины.
- Сюжет сериала рассказывает об опасном путешествии героя ради спасения своей семьи.
- Пол Уэсли хочет показать зрителям человеческие эмоции и стойкость через призму украинской семьи.
Что известно о мини-сериале Unspoken (Невысказанное)
Как удалось узнать американским журналистам, Полу Уэсли в картине досталась главная роль.
Согласно последним данным, сериал будет насчитывать шесть серий.
Что интересно, над его созданием работал польский писатель Филипп Сичинский в соавторстве с украинкой Жанной Озирной, а также продюсерская компания Match & Spark вместе с лос-анджелесской 5X Media.
В центре сюжета — опасное путешествие главного героя Пола (сыграет Пол Уэсли — ред.), бывшего солдата, который работает таксистом в Польше, на фоне вторжения России в Украину.
Как сам Пол Уэсли комментирует свое участие в сериале
По словам американского актера, в мире, охваченном войной, он прежде всего хочет показать человеческие эмоции и переживания через призму одного человека и его семьи.
Кроме того, он добавил, что сюжет сериала был вдохновлен реальными событиями, происходившими в день полномасштабного российского вторжения в Украину.
Сериал проследит за поисками Пола по разрушенной войной местности и покажет его собственные внутренние битвы.
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