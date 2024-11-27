Головний "вампір" Голлівуду зніметься в мінісеріалі про війну РФ проти України
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Головний "вампір" Голлівуду зніметься в мінісеріалі про війну РФ проти України

Пол Веслі
Джерело:  Deadline

Голлівудський актор Пол Веслі, який став всесвітньо відомим завдяки ролі вампіра Стефана Сальваторе в популярному серіалі "Щоденники вампіра", з'явиться в мінісеріалі про війну в РФ проти України. Він отримав назву Unspoken (Невисловлене).

Головні тези:

  • Пол Веслі грає головну роль у мінісеріалі Unspoken (Невисловлене) про війну РФ проти України.
  • Сюжет серіалу розповідає про небезпечну подорож героя задля порятунку своєї родини.
  • Пол Веслі бажає показати глядачам людські емоції та стійкість через призму української сім'ї.

Що наразі відомо про мінісеріал Unspoken (Невисловлене)

Як вдалося дізнатися американським журналістам, Полу Веслі у картині дісталася головна роль.

Згідно з останніми даними, серіал буде налічувати 6 серій.

Що також цікаво, над його створенням працював польський письменник Філіп Сичинський у співавторстві з українкою Жанною Озірною, а також продюсерська компанія Match & Spark разом з лос-анджелеською 5X Media.

У центрі сюжету — небезпечна подорож головного героя Пола (зіграє Пол Веслі — ред.), колишнього солдата, який став таксистом у Польщі, на тлі вторгнення Росії в Україну.

Отримавши відчайдушний дзвінок від своєї дружини з Києва в день вторгнення, він змагається з часом, перетинає кордони, щоб вивезти свою сім'ю в безпечне місце серед хаосу і неймовірного терору. По телефону він веде їх крізь ландшафт страху і насильства, посилюючи відчуття невідкладності, коли вони борються за виживання перед обличчям непереборних труднощів, — описує серіал Deadline.

Пол Веслі (Фото: flickr)

Як сам Пол Веслі коментує свою участь у серіалі

За словами американського актора, у світі, охопленому війною, він насамперед хоче показати людські емоції та переживання через призму однієї людини та її родини.

Я сподіваюся, що глядачі долучаться до боротьби Пола і винесуть з його подорожі щось значуще про життя, цінності та стійкість, а також оновлене розуміння людського духу під тиском обставин.

Пол Веслі

Пол Веслі

Американський актор

Окрім того, він додав, що сюжет серіалу був натхненний реальними подіями, що відбувалися в день повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Серіал простежить за пошуками Пола по зруйнованій війною місцевості, але через його власні внутрішні битви за спокуту і стійкість.

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