Кінокритики обрали найкращий фільм усіх часів — відео

Експерти авторитетного порталу про кінематограф IMDb дійшли висновку, що стрічка “Втеча з Шоушенка” Френка Дарабонта є найкращою в історії людства.

“Втеча з Шоушенка” — №1 у рейтигу найкращих фільмів

Що важливо розуміти, ця легендарна картина буда знята за мотивами роману відомого письменника, “короля жахів” Стівена Кінга.

ЇЇ прем'єра відбулася ще 30 років тому, однак стрічка досі залишається актуальною та, як стверджують критики, неперевершеною.

У центрі сюжету — історія Енді Дюфрейна (Тім Робінс), який був несправедливо засуджений за вбивство дружини та потрапив до в'язниці Шоушенк.

У суворих умовах тюремного життя він знаходить друга Реда (Морган Фріман), з яким разом проходить через випробування, несправедливість та жорстокість. Поширити

Жодні життєві виклики не можуть зламати волю Енді до життя, тому він продовжує боротися за свою свободу.

Головний герой не втрачає надію, що справедливість буде відновлено, а поки він розробляє блискучий план втечі.

Не можна також ігнорувати той факт, що картина була номінована на сім премій “Оскар”, проте жодної не отримала.

Свого часу режисер Френк Дарабонт відмовився знімати «Список Шиндлера», щоб зосередитися на роботі над «Втечею з Шоушенка». Поширити

Які фільм потрапили у топ-10 рейтингу:

1. Втеча з Шоушенка

2. Хрещений батько

3. Темний лицар

4. Хрещений батько 2

5. 12 розгніваних чоловіків

6. Володар перснів: Повернення короля

7. Список Шиндлера

8. Кримінальне чтиво

9. Володар перснів: Хранителі персня

10. Хороший, поганий, злий