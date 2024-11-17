Кинокритики выбрали лучший фильм всех времен — видео

Эксперты авторитетного портала о кинематографе IMDb пришли к выводу, что фильм "Побег из Шоушенка" Фрэнка Дарабонта является лучшим в истории человечества.
Главные тезисы
- Фильм "Побег из Шоушенка" по версии IMDb считается лучшим всех времен.
- Лента была снята по мотивам романа Стивена Кинга и через 30 лет не потеряла актуальности.
- В центре сюжета - история Энди Дюфрейна, который несправедливо попал за решетку и борется за свою свободу.
"Побег из Шоушенка" — №1 в рейтиге лучших фильмов
Что важно понимать, эта легендарная картина была снята по мотивам романа известного писателя, "короля ужасов" Стивена Кинга.
Премьера состоялась еще 30 лет назад, однако фильм до сих пор остается актуальным и, как утверждают критики, непревзойденным.
В центре сюжета — история Энди Дюфрейна (Тим Робинс), который был несправедливо осужден за убийство жены и попал в тюрьму Шоушенк.
Никакие жизненные вызовы не могут сломить волю Энди к жизни, поэтому он продолжает бороться за свою свободу.
Главный герой не теряет надежду, что справедливость будет восстановлена, а пока он разрабатывает блестящий план побега.
Нельзя также игнорировать тот факт, что картина была номинирована на семь премий Оскар, однако ни одной не получила.
Какие фильмы попали в топ-10 рейтинга:
1. Побег из Шоушенка
2. Крестный отец
3. Темный рыцарь
4. Крестный отец 2
5. 12 разгневанных мужчин
6. Обладатель колец: Возвращение короля
7. Список Шиндлера
8. Уголовное чтиво
9. Обладатель колец: Хранители перстня
10. Хороший, плохой, злой
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