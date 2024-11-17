Кинокритики выбрали лучший фильм всех времен — видео

Эксперты авторитетного портала о кинематографе IMDb пришли к выводу, что фильм "Побег из Шоушенка" Фрэнка Дарабонта является лучшим в истории человечества.

"Побег из Шоушенка" — №1 в рейтиге лучших фильмов

Что важно понимать, эта легендарная картина была снята по мотивам романа известного писателя, "короля ужасов" Стивена Кинга.

Премьера состоялась еще 30 лет назад, однако фильм до сих пор остается актуальным и, как утверждают критики, непревзойденным.

В центре сюжета — история Энди Дюфрейна (Тим Робинс), который был несправедливо осужден за убийство жены и попал в тюрьму Шоушенк.

В суровых условиях тюремной жизни он обретает друга Реда (Морган Фриман), с которым вместе проходит через испытания, несправедливость и жестокость. Поделиться

Никакие жизненные вызовы не могут сломить волю Энди к жизни, поэтому он продолжает бороться за свою свободу.

Главный герой не теряет надежду, что справедливость будет восстановлена, а пока он разрабатывает блестящий план побега.

Нельзя также игнорировать тот факт, что картина была номинирована на семь премий Оскар, однако ни одной не получила.

В свое время режиссер Фрэнк Дарабонт отказался снимать «Список Шиндлера», чтобы сосредоточиться на работе над «Побегом из Шоушенка». Поделиться

Какие фильмы попали в топ-10 рейтинга:

1. Побег из Шоушенка

2. Крестный отец

3. Темный рыцарь

4. Крестный отец 2

5. 12 разгневанных мужчин

6. Обладатель колец: Возвращение короля

7. Список Шиндлера

8. Уголовное чтиво

9. Обладатель колец: Хранители перстня

10. Хороший, плохой, злой