"Супермен" Генрі Кавілл з коханою Наталі вперше стали батьками — фото
Категорія
Шоу-бізнес
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"Супермен" Генрі Кавілл з коханою Наталі вперше стали батьками — фото

Кавілл
Джерело:  Daily Mail

Журналісти дізналися про поповнення в родині британського актора Генрі Кавілла та його дружини продюсерки Наталі Віскузо.

Головні тези:

  • Про стосунки пари стало відомо ще 4 роки тому.
  • У 2023 році Кавілл зізнався, що вони з коханою чекають на первістка.
  • Стать та ім'я дитини поки невідомі.

Кавілл з коханою радіють народженню первістка

Актор відомий широкому загалу своєю участю у серіалі "Відьмак" та фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

За його життям спостерігають мільйони шанувальників з різних куточків світу, хоча він й не звик розголошувати деталі свого особистого життя.

Попри це, журналістам вдалося дізнатися від своїх інсайдерів, що Кавілл вперше став батьком.

Ба більше, зіркового актора разом з дружиною Наталі Віскузо помітили з чорним дитячим візочком під час прогулянки в Австралії.

Однак поки офіційно Генрі не розповідав про народження первістка та не розсекречував ім'я дитини.

Фото: скриншот

Що відомо про особисте життя Генрі Кавілла

У 2009 році Генрі Кавілл почав зустрічатися з британською вершницею Еллен Уітакер. Вони побралися у травні 2011 року. Однак у травні 2012 року пара розлучилася.

Влітку 2013 Генрі зустрічався з актрисою Кейлі Куоко (серіал «Теорія Великого вибуху»), але цей роман дуже швидко (через кілька тижнів) закінчився.

4 роки тому Генрі та Наталі наважилися на те, щоб публічно оголосили про свої стосунки.

Актор та продюсерка вперше з'явилися разом на прем'єрі фільму "Енола Холмс 2".

Фото: соцмережі

У 2024 році Кавілл відверто зізнався, що вони з коханою чекають на первістка.

Згідно з даними інсайдерів, закохані офіційно оформили свої стосунки вже після народження дитини, адже на пальці Наталі лише зараз помітили каблучку.

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