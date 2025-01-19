"Супермен" Генрі Кавілл з коханою Наталі вперше стали батьками — фото

Журналісти дізналися про поповнення в родині британського актора Генрі Кавілла та його дружини продюсерки Наталі Віскузо.
Головні тези:
- Про стосунки пари стало відомо ще 4 роки тому.
- У 2023 році Кавілл зізнався, що вони з коханою чекають на первістка.
- Стать та ім'я дитини поки невідомі.
Кавілл з коханою радіють народженню первістка
Актор відомий широкому загалу своєю участю у серіалі "Відьмак" та фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".
За його життям спостерігають мільйони шанувальників з різних куточків світу, хоча він й не звик розголошувати деталі свого особистого життя.
Попри це, журналістам вдалося дізнатися від своїх інсайдерів, що Кавілл вперше став батьком.
Ба більше, зіркового актора разом з дружиною Наталі Віскузо помітили з чорним дитячим візочком під час прогулянки в Австралії.
Однак поки офіційно Генрі не розповідав про народження первістка та не розсекречував ім'я дитини.
Що відомо про особисте життя Генрі Кавілла
У 2009 році Генрі Кавілл почав зустрічатися з британською вершницею Еллен Уітакер. Вони побралися у травні 2011 року. Однак у травні 2012 року пара розлучилася.
Влітку 2013 Генрі зустрічався з актрисою Кейлі Куоко (серіал «Теорія Великого вибуху»), але цей роман дуже швидко (через кілька тижнів) закінчився.
4 роки тому Генрі та Наталі наважилися на те, щоб публічно оголосили про свої стосунки.
Актор та продюсерка вперше з'явилися разом на прем'єрі фільму "Енола Холмс 2".
У 2024 році Кавілл відверто зізнався, що вони з коханою чекають на первістка.
Згідно з даними інсайдерів, закохані офіційно оформили свої стосунки вже після народження дитини, адже на пальці Наталі лише зараз помітили каблучку.
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