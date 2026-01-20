European Aquatics визнав українця Середу "Спортсменом 2025 року"

Український стрибун у воду Олексій Середа здобув титул найкращого спортсмена Європи 2025 року за версією European Aquatics.
Головні тези:
- Олексій Середа наймолодший чемпіон Європи.Ним він став у 13-річному віці.
- Він також визнаний найкращим спортсменом 2025 року за версією НОК України.
Олексій Середа знову найкращий
Про своє фінальне рішення 20 січня оголосила пресслужба European Aquatics.
Вона звертає увагу на те, що минулий рік сміливо можна вважати найуспішнішим у кар'єрі 20-річного українця.
Що важливо розуміти, юний українець вдруге став найкращим спортсменом року в Європі серед всіх стрибунів у воду.
Вперше цей титут Олексій отримав у 2023 році.
Не можна також не згадати, що нещодавно Національний олімпійський комітет визнав Олексія Середу найкращим спортсменом 2025 року в Україні.
