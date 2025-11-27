Міжнародна федерація дзюдо повертає на змагання російских спортсменів — подробиці скандалу

Спортсмени не несуть відповідальності за рішення урядів чи інших національних установ, і наш обов'язок – захищати спорт і наших спортсменів, - цинічно заявив виконавчий комітет Федерації.

МФД зняла санкції з російських спортсменів

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вслід за Білорусією зняв санкції і з Росії. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації.

В заяві йдеться, що МФД "пройшла період значного геополітичного тиску з виваженою відповідальністю, забезпечуючи подальшу єдність спільноти дзюдо та безпеку й справедливість змагань для всіх спортсменів усіх країн".

Далі там сказано, що після відновлення повного національного представництва білоруських спортсменів, МФД "вважає за доцільне дозволити участь російських спортсменів на рівних умовах".

У федерації сподіваються, що повернення спортсменів країни-агресора до міжнародного спорту "збагатить змагання".

Історично Росія була провідною країною у світовому дзюдо, і очікується, що їхнє повне повернення збагатить змагання на всіх рівнях, водночас дотримуючись принципів МФД щодо справедливості, інклюзивності та поваги. Поширити

Також у заяві йдеться про те, що "дзюдо, що ґрунтується на цінностях миру, єдності та дружби, не може дозволити собі стати платформою для геополітичних цілей".

Тому Виконавчий комітет IJF проголосував за те, щоб дозволити російським спортсменам знову змагатися під своїм національним прапором, з гімном та емблемами, починаючи з турніру Великого шолома в Абу-Дабі 2025 року.

Федерація дзюдо України жорстко відреагувала на рішення відновити Росію у правах та оголосила про «рішучий протест» відносно цього рішення, зазначивши, що такими діями підривається довіра до міжнародних спортивних інституцій.

У своїй заяві IJF говорить про «будування мостів». Проте які мости можна будувати з державою, яка щодня вбиває українців, руйнує їхні домівки, стирає з лиця землі міста й цивільну інфраструктуру?.. Федерація дзюдо України розцінює це рішення як таке, що суперечить принципам миру, справедливості та відповідальності, а також підриває довіру до міжнародних спортивних інституцій.

Разом з Міністерством молоді та спорту, Національним олімпійським комітетом України та партнерами ми будемо вживати всіх можливих заходів, щоб не допустити реалізації цього рішення та захистити інтереси українських спортсменів.