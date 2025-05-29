Україна бойкотуватиме ЧС-2025 з дзюдо — до чого тут Білорусь

Збірна України не змагатиметься на чемпіонаті світу-2025 з дзюдо, оголосила Федерація дзюдо України.
Головні тези:
- Федерація дзюдо України оголосила про бойкот участі у ЧС-2025 з дзюдо через участь команди Білорусі з державною символікою.
- IJF дозволила білоруським спортсменам змагатися на чемпіонаті світу з дзюдо, що спричинило відмову української збірної в участі.
- Україна вдруге бойкотує ЧС з дзюдо через допуск російських та білоруських спортсменів до змагань в нейтральному статусі.
Українська збірна не поїде на ЧС-2025 із дзюдо через Білорусь
Рішення ухвалили у відповідь на рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) дозволити команді Білорусі змагатися на чемпіонаті світу з використанням державної символіки.
Хоча IJF не анонсувала таке рішення на офіційних джерелах, міжнародна федерація підтвердила участь білорусів у відповідь на звернення Федерації дзюдо України.
Федерація дзюдо України ухвалила рішення про бойкот чемпіонату, посилаючись на відповідний наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє "синьо-жовтим" змагатися на одних турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої країни.
Чемпіонат світу-2025 з дзюдо відбудеться 13-20 червня в Будапешті. Остання медаль українців на цьому рівні датована 2022 роком, коли "бронзу" вагової категорії до 78 кг здобула Єлизавета Литвиненко.
Нагадаємо, що у квітні 2023 року IJF повернула до міжнародних стартів росіян та білорусів на умовах "нейтралітету". У травні 2023-го те саме рішення ухвалив Європейський союз Дзюдо.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-