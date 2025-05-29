Україна бойкотуватиме ЧС-2025 з дзюдо — до чого тут Білорусь

Збірна України не змагатиметься на чемпіонаті світу-2025 з дзюдо, оголосила Федерація дзюдо України.

Українська збірна не поїде на ЧС-2025 із дзюдо через Білорусь

Рішення ухвалили у відповідь на рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) дозволити команді Білорусі змагатися на чемпіонаті світу з використанням державної символіки.

Хоча IJF не анонсувала таке рішення на офіційних джерелах, міжнародна федерація підтвердила участь білорусів у відповідь на звернення Федерації дзюдо України.

IJF віддана забезпеченню того, аби спорт слугував платформою для діалогу, єдності та розуміння — будівництва мостів, а не стін, — пояснили рішення в організації. Поширити

Федерація дзюдо України ухвалила рішення про бойкот чемпіонату, посилаючись на відповідний наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє "синьо-жовтим" змагатися на одних турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Україна вдруге бойкотуватиме світову першість з дзюдо: у 2023 році збірна не брала участь через допуск дзюдоїстів Росії та Білорусі до змагань в нейтральному статусі. Поширити

Чемпіонат світу-2025 з дзюдо відбудеться 13-20 червня в Будапешті. Остання медаль українців на цьому рівні датована 2022 роком, коли "бронзу" вагової категорії до 78 кг здобула Єлизавета Литвиненко.