Україна бойкотуватиме ЧС-2025 з дзюдо — до чого тут Білорусь
Категорія
Спорт
Дата публікації

Україна бойкотуватиме ЧС-2025 з дзюдо — до чого тут Білорусь

Україна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України не змагатиметься на чемпіонаті світу-2025 з дзюдо, оголосила Федерація дзюдо України.

Головні тези:

  • Федерація дзюдо України оголосила про бойкот участі у ЧС-2025 з дзюдо через участь команди Білорусі з державною символікою.
  • IJF дозволила білоруським спортсменам змагатися на чемпіонаті світу з дзюдо, що спричинило відмову української збірної в участі.
  • Україна вдруге бойкотує ЧС з дзюдо через допуск російських та білоруських спортсменів до змагань в нейтральному статусі.

Українська збірна не поїде на ЧС-2025 із дзюдо через Білорусь

Рішення ухвалили у відповідь на рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) дозволити команді Білорусі змагатися на чемпіонаті світу з використанням державної символіки.

Хоча IJF не анонсувала таке рішення на офіційних джерелах, міжнародна федерація підтвердила участь білорусів у відповідь на звернення Федерації дзюдо України.

IJF віддана забезпеченню того, аби спорт слугував платформою для діалогу, єдності та розуміння — будівництва мостів, а не стін, — пояснили рішення в організації.

Федерація дзюдо України ухвалила рішення про бойкот чемпіонату, посилаючись на відповідний наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє "синьо-жовтим" змагатися на одних турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Україна вдруге бойкотуватиме світову першість з дзюдо: у 2023 році збірна не брала участь через допуск дзюдоїстів Росії та Білорусі до змагань в нейтральному статусі.

Чемпіонат світу-2025 з дзюдо відбудеться 13-20 червня в Будапешті. Остання медаль українців на цьому рівні датована 2022 роком, коли "бронзу" вагової категорії до 78 кг здобула Єлизавета Литвиненко.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року IJF повернула до міжнародних стартів росіян та білорусів на умовах "нейтралітету". У травні 2023-го те саме рішення ухвалив Європейський союз Дзюдо.

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