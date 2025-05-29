Украина будет бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо — при чем здесь Беларусь

Сборная Украины не будет соперничать на чемпионате мира-2025 по дзюдо, объявила Федерация дзюдо Украины.

Украинская сборная не поедет на ЧМ-2025 по дзюдо через Беларусь

Решение приняли в ответ на решение Международной федерации дзюдо (IJF) разрешить команде Беларуси соревноваться на чемпионате мира с использованием государственной символики.

Хотя IJF не анонсировала такое решение на официальных источниках, международная федерация подтвердила участие белорусов в ответ на обращение Федерации дзюдо Украины.

IJF привержена обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания — строительства мостов, а не стен, — объяснили решения в организации. Поделиться

Федерация дзюдо Украины приняла решение о бойкоте чемпионата, ссылаясь на соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины от июля 2023 года, который запрещает "сине-желтым" соревноваться на одних турнирах со спортсменами России и Беларуси, если те официально представляют свои страны.

Украина во второй раз будет бойкотировать мировое первенство по дзюдо: в 2023 году сборная не участвовала из-за допуска дзюдоистов России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе. Поделиться

Чемпионат мира-2025 по дзюдо состоится 13-20 июня в Будапеште. Последняя медаль украинцев на этом уровне датирована 2022 годом, когда "бронзу" весовой категории до 78 кг завоевала Елизавета Литвиненко.