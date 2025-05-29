Украина будет бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо — при чем здесь Беларусь

Сборная Украины не будет соперничать на чемпионате мира-2025 по дзюдо, объявила Федерация дзюдо Украины.
Главные тезисы
- Федерация дзюдо Украины объявила о бойкоте участия на ЧМ-2025 по дзюдо из-за участия команды Беларуси с государственной символикой.
- Решение Украины о бойкоте также связано с допуском российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
- Украина вторично бойкотирует ЧМ по дзюдо, следуя приказу Министерства молодежи и спорта Украины.
Украинская сборная не поедет на ЧМ-2025 по дзюдо через Беларусь
Решение приняли в ответ на решение Международной федерации дзюдо (IJF) разрешить команде Беларуси соревноваться на чемпионате мира с использованием государственной символики.
Хотя IJF не анонсировала такое решение на официальных источниках, международная федерация подтвердила участие белорусов в ответ на обращение Федерации дзюдо Украины.
Федерация дзюдо Украины приняла решение о бойкоте чемпионата, ссылаясь на соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины от июля 2023 года, который запрещает "сине-желтым" соревноваться на одних турнирах со спортсменами России и Беларуси, если те официально представляют свои страны.
Чемпионат мира-2025 по дзюдо состоится 13-20 июня в Будапеште. Последняя медаль украинцев на этом уровне датирована 2022 годом, когда "бронзу" весовой категории до 78 кг завоевала Елизавета Литвиненко.
Напомним, что в апреле 2023 года IJF вернула к международным стартам россиян и белорусов на условиях "нейтралитета". В мае 2023-го то же решение принял Европейский союз Дзюдо.
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