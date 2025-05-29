Украина будет бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо — при чем здесь Беларусь
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина будет бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо — при чем здесь Беларусь

сборная
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Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины не будет соперничать на чемпионате мира-2025 по дзюдо, объявила Федерация дзюдо Украины.

Главные тезисы

  • Федерация дзюдо Украины объявила о бойкоте участия на ЧМ-2025 по дзюдо из-за участия команды Беларуси с государственной символикой.
  • Решение Украины о бойкоте также связано с допуском российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
  • Украина вторично бойкотирует ЧМ по дзюдо, следуя приказу Министерства молодежи и спорта Украины.

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Решение приняли в ответ на решение Международной федерации дзюдо (IJF) разрешить команде Беларуси соревноваться на чемпионате мира с использованием государственной символики.

Хотя IJF не анонсировала такое решение на официальных источниках, международная федерация подтвердила участие белорусов в ответ на обращение Федерации дзюдо Украины.

IJF привержена обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания — строительства мостов, а не стен, — объяснили решения в организации.

Федерация дзюдо Украины приняла решение о бойкоте чемпионата, ссылаясь на соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины от июля 2023 года, который запрещает "сине-желтым" соревноваться на одних турнирах со спортсменами России и Беларуси, если те официально представляют свои страны.

Украина во второй раз будет бойкотировать мировое первенство по дзюдо: в 2023 году сборная не участвовала из-за допуска дзюдоистов России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.

Чемпионат мира-2025 по дзюдо состоится 13-20 июня в Будапеште. Последняя медаль украинцев на этом уровне датирована 2022 годом, когда "бронзу" весовой категории до 78 кг завоевала Елизавета Литвиненко.

Напомним, что в апреле 2023 года IJF вернула к международным стартам россиян и белорусов на условиях "нейтралитета". В мае 2023-го то же решение принял Европейский союз Дзюдо.

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