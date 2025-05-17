Міжнародна федерація дзюдо ухвалила скандальне рішення щодо Білорусі

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо неочікувано для всіх видав дозвіл на допуск білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором.

Міжнародна федерація дзюдо знову зганьбилася

З заявою з цього приводу виступив Національний олімпійський комітет Білорусі.

За рішенням Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо білоруські атлети допущені до міжнародних турнірів під державним прапором із гербом та гімном нашої країни з 1 червня 2025 року, — мовиться в офіційному повідомленні НОК Білорусі. Поширити

Що важливо розуміти, IJF (International Judo Federation) публічно не заявила про зняття санкцій з Білорусі.

Перший виступ білоруських спортсменів може відбутися уже на чемпіонаті світу — ця подія відбудеться 13-20 червня у Будапешті.

Як уже згадувалося раніше, 3 роки тому IJF відсторонила білоруських і російських атлетів через повномасштабне вторгнення в Україну.