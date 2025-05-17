Міжнародна федерація дзюдо ухвалила скандальне рішення щодо Білорусі

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо неочікувано для всіх видав дозвіл на допуск білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором.
Головні тези:
- Ще 3 роки тому IJF відсторонила білоруських і російських атлетів через повномасштабне вторгнення в Україну.
- Раніше російські та білоруські дзюдоїсти повинні були виступати під “нейтральним” прапором через санкції.
Міжнародна федерація дзюдо знову зганьбилася
З заявою з цього приводу виступив Національний олімпійський комітет Білорусі.
Що важливо розуміти, IJF (International Judo Federation) публічно не заявила про зняття санкцій з Білорусі.
Перший виступ білоруських спортсменів може відбутися уже на чемпіонаті світу — ця подія відбудеться 13-20 червня у Будапешті.
Як уже згадувалося раніше, 3 роки тому IJF відсторонила білоруських і російських атлетів через повномасштабне вторгнення в Україну.
Попри це, у червні того 2022 року дзюдоїстам із цих країн дозволили виступати під "нейтральним" прапором.
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