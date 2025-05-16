Роналду втретє поспіль очолив рейтинг найбагатших спортсменів світу

Роналду знову став найбагатшим спортсменом світу

Всесвітньовідомий футболіст на рік заробляє 275 млн дол. З цієї суми 225 млн становить зарплата та бонуси згідно з контрактом у Саудівській Аравії. Ще 50 млн дол Роналду заробив завдяки спонсорським угодам, бізнесу та рекламі.

Друге місце у рейтингу посідає зірка НБА з клубу "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі. Третє місце за версією Forbes отримав британський боксер Тайсон Ф'юрі. Поширити

Якщо говорити про чемпіона світу за версіями WBC, WBO та WBA в суперважкому дивізіоні, українського боксера Олександра Усика, то він у цьому рейтингу посідає 11 місце. Його дохід становить 101 млн дол.

Рейтинг найбагатших спортсменів:

Кріштіану Роналду (футбол) — 275 млн дол; Стефен Каррі (баскетбол) — 156 млн дол; Тайсон Ф'юрі (бокс) — 146 млн дол; Дак Прескотт (американський футбол) — 137 млн дол; Ліонель Мессі (футбол) — 135 млн дол; Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,8 млн дол; Хуан Сото (бейсбол) — 114 млн дол; Карім Бензема (футбол) — 104 млн дол; Сьохей Отані (бейсбол) — 102,5 млн дол; Кевін Дюрант (баскетбол) — 101,4 млн дол.

Кріштіану Роналду душ Сантуш Авейру є португальським футболістом, нападником та капітаном саудівського клубу "Ан-Наср" та збірної Португалії. Спортсмен є рекордсменом за кількістю ігор та забитих голів.

28 серпня 2008 року Роналду було названо найкращим нападником та найкращим гравцем 2008 року за версією УЄФА. 12 січня 2009 року спортсмен став найкращим гравцем 2008 року за версією ФІФА.

Також 27 грудня 2021 року у Globe Soccer Awards назвали Роналду найкращим бомбардиром за всі часи. Крім того, він став першим у світі футболістом-мільярдером у 2020 році.