Хто стане переможцем Ліги чемпіонів 2024-2025 — прогноз Роналду

Роналду вірить у перемогу "Реал" Мадрид

Що важливо розуміти, мадридці є чинними володарями трофею, адже вони перемогли "Боруссію" Дортмунд з рахунком 2:0.

На цьому тлі варто нагадати, що сам Кріштіану Роналду протягом своєї футбольної кар'єри 5 разів вигравав турнір, більшість перемог припала на період його перебування в Мадриді.

У команд завжди є хороші і погані часи. "Манчестер Сіті" пережив погані часи, але вони повернуться. ... Я б поставив на те, що "Реал" знову виграє Лігу чемпіонів, тому що всі інші команди налякані, коли вони грають з Мадридом на Бернабеу. Кріштіану Роналду Португальський футболіст

Окрім того, Роналду оцінив старання чинного наставника "Реала" Карло Анчелотті, наголосивши, що той — "дуже розумний хлопець":

Коли мене запитують, чому Карло хороший тренер, я завжди кажу, що він вміє спілкуватися з гравцями. Це ключ до досягнення успіху, тому він не випадково виграв усе. Крім того, що він хороша людина, — додав футболіст. Поширити

FIFA обрала найкращого футболіста 2024 року

17 грудня у Катар відгриміла церемонія вручення нагороди найкращому гравцю світу за версією FIFA.

Абсолютним тріумфатором став форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор.

Фото: fifa.com

Варто звернути увагу на те, що це перший випадок в історії, коли у номінації переміг бразильський футболіст.