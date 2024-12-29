Хто стане переможцем Ліги чемпіонів 2024-2025 — прогноз Роналду

На переконання португальського футболіста Кріштіану Роналду, саме клуб "Реал" Мадрид стане переможцем Ліги чемпіонів 2024/25.
Головні тези:
- Роналду вважає, що тріумфатором ЛГ знову стане “Реал” Мадрид.
- Саме він є чинним володарем трофею, а також має досвід 5 перемог.
- У 2024 році FIFA обрала найкращого гравця світу - Вінісіуса Жуніора.
Роналду вірить у перемогу "Реал" Мадрид
Що важливо розуміти, мадридці є чинними володарями трофею, адже вони перемогли "Боруссію" Дортмунд з рахунком 2:0.
На цьому тлі варто нагадати, що сам Кріштіану Роналду протягом своєї футбольної кар'єри 5 разів вигравав турнір, більшість перемог припала на період його перебування в Мадриді.
Окрім того, Роналду оцінив старання чинного наставника "Реала" Карло Анчелотті, наголосивши, що той — "дуже розумний хлопець":
FIFA обрала найкращого футболіста 2024 року
17 грудня у Катар відгриміла церемонія вручення нагороди найкращому гравцю світу за версією FIFA.
Абсолютним тріумфатором став форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор.
Варто звернути увагу на те, що це перший випадок в історії, коли у номінації переміг бразильський футболіст.
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