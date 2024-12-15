Литовську спортсменку дискваліфікували через футболку з написом про РФ
Категорія
Спорт
Дата публікації

Литовську спортсменку дискваліфікували через футболку з написом про РФ

Дудайте
Джерело:  УНІАН

Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували на чемпіонаті світу з фітнесу. Це сталося через те, що вона одягнула футболку з написом "Make russia small again" (у перекладі "Зробимо Росію маленькою знову".

Головні тези:

  • Російські спортсмени на чемпіонаті виступали під нейтральним прапором, однак можливість демонструвати символіку країни-агресора викликала обурення учасників.
  • На цьому тлі Литовська федерація функціонального спорту рекомендувала своїм представникам залишити змагання, наголошуючи на важливості дотримання політики нейтралітету.

Дудайте не приховує своє ставлення до Росії

За словами представників Литовської федерації функціонального спорту, змагання відбулося у Будапешті.

Що важливо розуміти, у них брала участь збірна країни-агресорки РФ.

Вони повинні були виступати як нейтральні, але диктор їх оголошував росіянами. Спортсмени виходили у футболках із назвою своєї країни.

На цьому тлі Корнелія Дудайте вирішила на знак протесту одягти футболку з написом "Make russia small again".

Після цього організатори вимагали її зняти, бо це "ображає російських спортсменів". Дудайте відмовилася і отримала дискваліфікацію.

Варто звернути увагу на те, що разом з Дудайте від участі у змаганнях відмовились всі 28 литовських спортсменів.

На чемпіонаті спортсменам дозволили демонструвати символіку країни-агресора — вона була видна під час прямої трансляції, була зазначена назва країни. Недбалість організаторів, ігнорування політики нейтрального прапора йде врозріз з нашими цінностями, тому Литовська федерація функціонального спорту рекомендувала членам збірної залишити змагання, — йдеться у заяві федерації.

Корнелія Дудайте (Фото: скриншот)

Боксер Джонсон вирішив приєднатися до російських окупантів

Нещодавно стало відомо, що американсько-російський боксер Кевін Джонсон має намір воювати проти України у лавах російських військ.

За словами останнього, він планує пройти курс молодого бійця у збройних силах РФ.

Дайте мені позашляховик, пістолет — я готовий. Я боєць, я воїн. Я готовий до служби! Готовий взятися за зброю, готовий діяти! Я був народжений для цього! — цинічно заявив Кевін Джонсон.

Поки скандальний спортсмен не пояснив, чим обумовлене його рішення та бажання вбивати українців, які ніколи не нападали на Росію та не починали цю війну.

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