Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували на чемпіонаті світу з фітнесу. Це сталося через те, що вона одягнула футболку з написом "Make russia small again" (у перекладі "Зробимо Росію маленькою знову".
Головні тези:
- Російські спортсмени на чемпіонаті виступали під нейтральним прапором, однак можливість демонструвати символіку країни-агресора викликала обурення учасників.
- На цьому тлі Литовська федерація функціонального спорту рекомендувала своїм представникам залишити змагання, наголошуючи на важливості дотримання політики нейтралітету.
Дудайте не приховує своє ставлення до Росії
За словами представників Литовської федерації функціонального спорту, змагання відбулося у Будапешті.
Що важливо розуміти, у них брала участь збірна країни-агресорки РФ.
Вони повинні були виступати як нейтральні, але диктор їх оголошував росіянами. Спортсмени виходили у футболках із назвою своєї країни.
На цьому тлі Корнелія Дудайте вирішила на знак протесту одягти футболку з написом "Make russia small again".
Після цього організатори вимагали її зняти, бо це "ображає російських спортсменів". Дудайте відмовилася і отримала дискваліфікацію.
Варто звернути увагу на те, що разом з Дудайте від участі у змаганнях відмовились всі 28 литовських спортсменів.
Боксер Джонсон вирішив приєднатися до російських окупантів
Нещодавно стало відомо, що американсько-російський боксер Кевін Джонсон має намір воювати проти України у лавах російських військ.
За словами останнього, він планує пройти курс молодого бійця у збройних силах РФ.
Поки скандальний спортсмен не пояснив, чим обумовлене його рішення та бажання вбивати українців, які ніколи не нападали на Росію та не починали цю війну.
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