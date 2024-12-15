Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували на чемпіонаті світу з фітнесу. Це сталося через те, що вона одягнула футболку з написом "Make russia small again" (у перекладі "Зробимо Росію маленькою знову".

Дудайте не приховує своє ставлення до Росії

За словами представників Литовської федерації функціонального спорту, змагання відбулося у Будапешті.

Що важливо розуміти, у них брала участь збірна країни-агресорки РФ.

Вони повинні були виступати як нейтральні, але диктор їх оголошував росіянами. Спортсмени виходили у футболках із назвою своєї країни.

На цьому тлі Корнелія Дудайте вирішила на знак протесту одягти футболку з написом "Make russia small again".

Після цього організатори вимагали її зняти, бо це "ображає російських спортсменів". Дудайте відмовилася і отримала дискваліфікацію.

Варто звернути увагу на те, що разом з Дудайте від участі у змаганнях відмовились всі 28 литовських спортсменів.

На чемпіонаті спортсменам дозволили демонструвати символіку країни-агресора — вона була видна під час прямої трансляції, була зазначена назва країни. Недбалість організаторів, ігнорування політики нейтрального прапора йде врозріз з нашими цінностями, тому Литовська федерація функціонального спорту рекомендувала членам збірної залишити змагання, — йдеться у заяві федерації. Поширити

Корнелія Дудайте (Фото: скриншот)

Боксер Джонсон вирішив приєднатися до російських окупантів

Нещодавно стало відомо, що американсько-російський боксер Кевін Джонсон має намір воювати проти України у лавах російських військ.

За словами останнього, він планує пройти курс молодого бійця у збройних силах РФ.

Дайте мені позашляховик, пістолет — я готовий. Я боєць, я воїн. Я готовий до служби! Готовий взятися за зброю, готовий діяти! Я був народжений для цього! — цинічно заявив Кевін Джонсон. Поширити

Поки скандальний спортсмен не пояснив, чим обумовлене його рішення та бажання вбивати українців, які ніколи не нападали на Росію та не починали цю війну.