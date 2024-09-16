Спорстмен з Естонії Яан Рус першим у світі перетнув Босфорську протоку, яка вважається кордоном між Європою та Азією, пройшовши по канату.
Головні тези:
- Унікальний спортивний трюк: Яан Рус з Естонії першим перетнув Босфорську протоку по канату, з'єднуючи Європу та Азію.
- Досягнення Естонії: спортсмен також став першим, хто переходив з Азії в Європу на висоті 165 метрів.
- Неймовірний трюк Тома Круза: актор спустився на канаті з даху стадіону у стилі фільму “Місія нездійсненна” на церемонії закриття Олімпіади-2024.
- Здійснення трюку: Том Круз підняв олімпійський прапор у Парижі та виїхав на мотоциклі зі стадіону, а далі приземлився у Лос-Анджелесі на Олімпіаду-2028.
- Спортивні досягнення: події на Босфорській протоці та у Парижі показують надзвичайні здібності та витримку спортсменів та артистів.
Що відомо про неймовірне досягнення естонського спортсмена
За інформацією турецьких ЗМІ, історичну ходу по канату над Босфором Рус здійснив у неділю, 15 липня під час заходу Continental Pass в Стамбулі.
Зазначається, що естонський спорстмен пройшов по канату над Босфором більше 1 км на висоті 165 метрів.
Після успішного виступу Яан Рус зазначив, що почувається щасливим.
Що відомо про небезпечний трюк Тома Круза на церемонії закриття Олімпіади-2024
Голлівудський актор Том Круз продемонстрував ефектний трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі.
Він спустився на канаті з даху стадіону Стад де Франс.
Трюк був виконаний у стилі фільму "Місія нездійсненна", де він зіграв головну роль.
Після трюку актор опинився на головній сцені, де взяв олімпійський прапор у мера Парижа та багаторазової олімпійської чемпіонки Сімоні Байлс.
Далі Круз сів на мотоцикл і з прапором виїхав зі стадіону. На екранах з'явилися кадри, як Том на шаленій швидкості їздить вулицями Парижа і заїжджає в літак.
Після цього актор зістрибує з парашутом вже в Лос-Анджелесі біля напису HOLLYWOOD. Саме в цьому місті пройде наступна Олімпіада. Вона відбудеться з 14 до 30 липня 2028 року.
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