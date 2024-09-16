Спортсмен з Естонії першим у світі перетнув Босфорську протоку по канату ― відео
Категорія
Спорт
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Спортсмен з Естонії першим у світі перетнув Босфорську протоку по канату ― відео

Акробат першим у світі перетнув Босфор по канату
Джерело:  Hurriyet

Спорстмен з Естонії Яан Рус першим у світі перетнув Босфорську протоку, яка вважається кордоном між Європою та Азією, пройшовши по канату. 

Головні тези:

  • Унікальний спортивний трюк: Яан Рус з Естонії першим перетнув Босфорську протоку по канату, з'єднуючи Європу та Азію.
  • Досягнення Естонії: спортсмен також став першим, хто переходив з Азії в Європу на висоті 165 метрів.
  • Неймовірний трюк Тома Круза: актор спустився на канаті з даху стадіону у стилі фільму “Місія нездійсненна” на церемонії закриття Олімпіади-2024.
  • Здійснення трюку: Том Круз підняв олімпійський прапор у Парижі та виїхав на мотоциклі зі стадіону, а далі приземлився у Лос-Анджелесі на Олімпіаду-2028.
  • Спортивні досягнення: події на Босфорській протоці та у Парижі показують надзвичайні здібності та витримку спортсменів та артистів.

Що відомо про неймовірне досягнення естонського спортсмена

За інформацією турецьких ЗМІ, історичну ходу по канату над Босфором Рус здійснив у неділю, 15 липня під час заходу Continental Pass в Стамбулі.

Зазначається, що естонський спорстмен пройшов по канату над Босфором більше 1 км на висоті 165 метрів.

Рус, який розпочав свою "прогулянку" азіатським континентом о 18 годині, досягнув європейської сторони приблизно за 47 хвилин. Ніхто раніше не переходив з Азії в Європу з такої високої точки. Руз став першим спортсменом, який увійшов в історію з цим досягненням, — йдеться у повідомленні.

Після успішного виступу Яан Рус зазначив, що почувається щасливим.

Окрім того, що Босфор з'єднує два континенти, він має тисячолітню історичну та культурну цінність, а також неймовірну природну красу. Якщо поєднати це з мінливими погодними умовами та сильними морськими течіями, то він став унікальним місцем для занять слеклайном, — зазначив естонський канатоходець.

Що відомо про небезпечний трюк Тома Круза на церемонії закриття Олімпіади-2024

Голлівудський актор Том Круз продемонстрував ефектний трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Він спустився на канаті з даху стадіону Стад де Франс.

Трюк був виконаний у стилі фільму "Місія нездійсненна", де він зіграв головну роль.  

Після трюку актор опинився на головній сцені, де взяв олімпійський прапор у мера Парижа та багаторазової олімпійської чемпіонки Сімоні Байлс. 

Далі Круз сів на мотоцикл і з прапором виїхав зі стадіону. На екранах з'явилися кадри, як Том на шаленій швидкості їздить вулицями Парижа і заїжджає в літак.

Після цього актор зістрибує з парашутом вже в Лос-Анджелесі біля напису HOLLYWOOD.  Саме в цьому місті пройде наступна Олімпіада. Вона відбудеться з 14 до 30 липня 2028 року.

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