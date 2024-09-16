Спорстмен з Естонії Яан Рус першим у світі перетнув Босфорську протоку, яка вважається кордоном між Європою та Азією, пройшовши по канату.

Що відомо про неймовірне досягнення естонського спортсмена

За інформацією турецьких ЗМІ, історичну ходу по канату над Босфором Рус здійснив у неділю, 15 липня під час заходу Continental Pass в Стамбулі.

Зазначається, що естонський спорстмен пройшов по канату над Босфором більше 1 км на висоті 165 метрів.

Рус, який розпочав свою "прогулянку" азіатським континентом о 18 годині, досягнув європейської сторони приблизно за 47 хвилин. Ніхто раніше не переходив з Азії в Європу з такої високої точки. Руз став першим спортсменом, який увійшов в історію з цим досягненням, — йдеться у повідомленні. Поширити

Після успішного виступу Яан Рус зазначив, що почувається щасливим.

Окрім того, що Босфор з'єднує два континенти, він має тисячолітню історичну та культурну цінність, а також неймовірну природну красу. Якщо поєднати це з мінливими погодними умовами та сильними морськими течіями, то він став унікальним місцем для занять слеклайном, — зазначив естонський канатоходець. Поширити

Що відомо про небезпечний трюк Тома Круза на церемонії закриття Олімпіади-2024

Голлівудський актор Том Круз продемонстрував ефектний трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Він спустився на канаті з даху стадіону Стад де Франс.

Трюк був виконаний у стилі фільму "Місія нездійсненна", де він зіграв головну роль.

Після трюку актор опинився на головній сцені, де взяв олімпійський прапор у мера Парижа та багаторазової олімпійської чемпіонки Сімоні Байлс.

Далі Круз сів на мотоцикл і з прапором виїхав зі стадіону. На екранах з'явилися кадри, як Том на шаленій швидкості їздить вулицями Парижа і заїжджає в літак.

Після цього актор зістрибує з парашутом вже в Лос-Анджелесі біля напису HOLLYWOOD. Саме в цьому місті пройде наступна Олімпіада. Вона відбудеться з 14 до 30 липня 2028 року.