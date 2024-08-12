Том Круз виконав небезпечний трюк на церемонії закриття Олімпіади-2024 — відео

Голлівудський актор Том Круз продемонстрував ефектний трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі.
Головні тези:
- Том Круз вразив глядачів небезпечним трюком на церемонії закриття Олімпіади-2024 у Парижі.
- Українські спортсмени показали вражаючі результати під час Олімпійських ігор у Парижі, виборюючи 12 медалей.
- Золото та перемогу в загальному медальному заліку Олімпіади-2024 здобула збірна США.
- Олімпіада-2028 відбудеться у Лос-Анджелесі, американське місто готується прийняти змагання вже через кілька років.
Том Круз ефектно спустився за допомогою тросів
62-річний актор Том Круз зробив небезпечний трюк. Він спустився на канаті з даху стадіону Стад де Франс.
Трюк був виконаний у стилі фільму "Місія нездійсненна", де він зіграв головну роль.
Після трюку актор опинився на головній сцені, де взяв олімпійський прапор у мера Парижа та багаторазової олімпійської чемпіонки Сімоні Байлс.
Далі Круз сів на мотоцикл і з прапором виїхав зі стадіону. На екранах з'явилися кадри, як Том на шаленій швидкості їздить вулицями Парижа і заїжджає в літак.
Після цього актор зістрибує з парашутом вже в Лос-Анджелесі біля напису HOLLYWOOD. Саме в цьому місті пройде наступна Олімпіада. Вона відбудеться з 14 до 30 липня 2028 року.
США знову стали тріумфатором медального заліку Олімпіади-2024
Що важливо розуміти, ситуацію різко змінила золота медаль США в жіночому баскетбольному турнірі, фінал якого був останнім змаганням на Іграх у Парижі.
Штати змогли зрівнятися з Китаєм за показником золотих нагород і виграли залік, оскільки мають більше срібних медалей.
Олімпійська збірна України, яку представляли 140 спортсменів у 23 видах спорту, також продемонструвала приголомшливий результат, адже змогла вибороти аж 12 медалей.
Шаблістка Ольга Харлан здобула для України бронху в особистому турнірі, а Сергій Куліш завоював срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень.
Перше золото в скарбничку України принесли фехтувальниці. Українська команда з шаблі в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової здолала Південну Корею в фіналі з рахунком 45:42.
У 10-й день срібло виборов гімнаст Ілля Ковтун за підсумком вправ на паралельних брусах, а в 12-й Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у боксі.
У 13-й день світ вражали українські борці греко-римського стилю: Парвіз Насібов здобув срібло, а Жан Беленюк — бронзу.
Окрім того, срібло завоювали українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок, які фінішували другими в каное-двійці на 500 метрів, та борчиня Ірина Коляденко.
В результаті Україна посіла 22 сходинку в загальному медальному заліку.
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