Том Круз виконав небезпечний трюк на церемонії закриття Олімпіади-2024 — відео
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Том Круз виконав небезпечний трюк на церемонії закриття Олімпіади-2024 — відео

Том Круз виконав небезпечний трюк на церемонії закриття Олімпіади-2024 — відео
Джерело:  online.ua

Голлівудський актор Том Круз продемонстрував ефектний трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. 

Головні тези:

  • Том Круз вразив глядачів небезпечним трюком на церемонії закриття Олімпіади-2024 у Парижі.
  • Українські спортсмени показали вражаючі результати під час Олімпійських ігор у Парижі, виборюючи 12 медалей.
  • Золото та перемогу в загальному медальному заліку Олімпіади-2024 здобула збірна США.
  • Олімпіада-2028 відбудеться у Лос-Анджелесі, американське місто готується прийняти змагання вже через кілька років.

Том Круз ефектно спустився за допомогою тросів

62-річний актор Том Круз зробив небезпечний трюк. Він спустився на канаті з даху стадіону Стад де Франс.

Трюк був виконаний у стилі фільму "Місія нездійсненна", де він зіграв головну роль. 

Після трюку актор опинився на головній сцені, де взяв олімпійський прапор у мера Парижа та багаторазової олімпійської чемпіонки Сімоні Байлс. 

Далі Круз сів на мотоцикл і з прапором виїхав зі стадіону. На екранах з'явилися кадри, як Том на шаленій швидкості їздить вулицями Парижа і заїжджає в літак.

Фото — скріншот з відео

Після цього актор зістрибує з парашутом вже в Лос-Анджелесі біля напису HOLLYWOOD.  Саме в цьому місті пройде наступна Олімпіада. Вона відбудеться з 14 до 30 липня 2028 року.

США знову стали тріумфатором медального заліку Олімпіади-2024

Що важливо розуміти, ситуацію різко змінила золота медаль США в жіночому баскетбольному турнірі, фінал якого був останнім змаганням на Іграх у Парижі.

Штати змогли зрівнятися з Китаєм за показником золотих нагород і виграли залік, оскільки мають більше срібних медалей.

Олімпійська збірна України, яку представляли 140 спортсменів у 23 видах спорту, також продемонструвала приголомшливий результат, адже змогла вибороти аж 12 медалей.

Шаблістка Ольга Харлан здобула для України бронху в особистому турнірі, а Сергій Куліш завоював срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень.

Перше золото в скарбничку України принесли фехтувальниці. Українська команда з шаблі в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової здолала Південну Корею в фіналі з рахунком 45:42.

Дев'ятий день Олімпіади також став для нашої країни знаковим, адже Ярослава Магучіх стала золотою призеркою, а Ірина Геращенко бронзовою в стрибках у висоту. Михайло Кохан також посів третє місце, але в метанні молота.

У 10-й день срібло виборов гімнаст Ілля Ковтун за підсумком вправ на паралельних брусах, а в 12-й Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у боксі.

У 13-й день світ вражали українські борці греко-римського стилю: Парвіз Насібов здобув срібло, а Жан Беленюк — бронзу.

Окрім того, срібло завоювали українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок, які фінішували другими в каное-двійці на 500 метрів, та борчиня Ірина Коляденко.

В результаті Україна посіла 22 сходинку в загальному медальному заліку.

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