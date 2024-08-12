Том Круз выполнил опасный трюк на церемонии закрытия Олимпиады-2024 — видео

Голливудский актер Том Круз продемонстрировал эффектный трюк во время церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Главные тезисы
- Том Круз исполнил захватывающий трюк на церемонии закрытия Олимпиады-2024, спускаясь с крыши стадиона в стиле “Миссия невыполнима”.
- США стали триумфатором медального зачета Олимпиады благодаря победе в женском баскетбольном турнире и большему количеству серебряных медалей.
- Украинские спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты, набрав 12 медалей на Олимпиаде-2024, включая золото в фехтовании и греко-римской борьбе.
- Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Илья Ковтун и другие украинские спортсмены выступили на Олимпиаде с отличными результатами, заняв призовые места.
- Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете Олимпийских игр.
Том Круз эффектно спустился с помощью тросов
62-летний актер Том Круз совершил опасный трюк. Он спустился на канате по крыше стадиона Стад де Франс.
Трюк был исполнен в стиле фильма "Миссия невыполнима", где он сыграл главную роль.
После трюка актер оказался на главной сцене, где взял олимпийский флаг у мэра Парижа и многократной олимпийской чемпионки Симони Байлс.
Затем Круз сел на мотоцикл и с флагом выехал со стадиона. На экранах появились кадры, как Том на бешеной скорости ездит по улицам Парижа и заезжает в самолет.
После этого актер спрыгивает с парашютом уже в Лос-Анджелесе у надписи HOLLYWOOD. Момент стал символическим, ведь именно в этом городе пройдет Олимпиада. Она состоится с 14 по 30 июля 2028 года.
США снова стали триумфатором медального зачета Олимпиады-2024
Что важно понимать, ситуацию резко сменила золотая медаль США в женском баскетбольном турнире, финал которого был последним соревнованием на Играх в Париже.
Штаты смогли сравняться с Китаем по показателю золотых наград и выиграли зачет, поскольку у них больше серебряных медалей.
Олимпийская сборная Украины, которую представляли 140 спортсменов в 23 видах спорта, также продемонстрировала потрясающий результат, ведь смогла добыть в борьбе 12 медалей.
Саблистка Ольга Харлан получила для Украины бронх в личном турнире, а Сергей Кулиш завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений.
Первое золото в копилку Украины принесли фехтовальщице. Украинская команда из сабли в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой одолела Южную Корею в финале со счетом 45:42.
В 10-й день серебро завоевал гимнаст Илья Ковтун по итогам упражнений на параллельных брусьях, а в 12-й Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом в боксе.
В 13 день мир поражали украинские борцы греко-римского стиля: Парвиз Насибов получил серебро, а Жан Беленюк — бронзу.
Кроме того, серебро завоевали украинские гребли Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, которые финишировали вторыми в каноэ-двойке на 500 метров, и борчина Ирина Коляденко.
В результате Украина заняла 22 строчку в общем медальном зачете.
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