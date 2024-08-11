США VS Китай. Кто стал лидером медального зачета Олимпиады-2024
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США VS Китай. Кто стал лидером медального зачета Олимпиады-2024

сборная США
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Источник:  online.ua

Весь мир с восхищением наблюдал за успехами и поражениями любимых спортсменов на Олимпиаде-2024. В медальном зачете долгое время первое место было за Китаем, однако США удалось вырвать победу буквально в последний момент.

Главные тезисы

  • США вырвали у Китая победу в медальном зачете Олимпиады-2024.
  • Олимпийская сборная Украины показала впечатляющий результат, завоевав 12 медалей на Играх в Париже.
  • Украина заняла 22 строчку в общем медальном зачете Олимпиады-2024.

США снова стали триумфаторами медального зачета Олимпиады-2024

Что важно понимать, ситуацию резко сменила золотая медаль США в женском баскетбольном турнире, финал которого был последним соревнованием на Играх в Париже.

Штаты смогли сравняться с Китаем по показателю золотых наград и выиграли зачет, поскольку у них больше серебряных медалей.

Олимпийская сборная Украины, которую представляли 140 спортсменов в 23 видах спорта, также продемонстрировала потрясающий результат, ведь смогла завоевать 12 медалей.

Саблистка Ольга Харлан добыла для Украины бронзу в личном турнире, а Сергей Кулиш завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений.

Первое золото в копилку Украины принесли фехтовальщицы. Украинская команда составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой победила Южную Корею в финале со счетом 45:42.

Девятый день Олимпиады также стал для нашей страны знаковым, ведь Ярослава Магучих стала золотой призеркой, а Ирина Геращенко бронзовой в прыжках в высоту. Михаил Кохан также занял третье место, но в метании молота.

В 10-й день серебро завоевал гимнаст Илья Ковтун по итогам упражнений на параллельных брусьях, а в 12-й Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом в боксе.

В 13-й день поражали украинские борцы греко-римского стиля: Парвиз Насибов получил серебро, а Жан Беленюк — бронзу.

Кроме того, серебро завоевали Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, которые финишировали вторыми в каноэ-двойке на 500 метров, и борчиня Ирина Коляденко.

В результате Украина заняла 22 строчку в общем медальном зачете.

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