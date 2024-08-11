США VS Китай. Хто став лідером медального заліку Олімпіади-2024

Увесь світ з захопленням спостерігав за успіхами та поразками улюблених спортсменів під час Олімпіади-2024. У медальному заліку тривалий час перше місце було за Китаєм, однак США вдалося вирвати перемогу буквально в останній момент.

США знову стали тріумфатором медального заліку Олімпіади-2024

Що важливо розуміти, ситуацію різко змінила золота медаль США в жіночому баскетбольному турнірі, фінал якого був останнім змаганням на Іграх у Парижі.

Штати змогли зрівнятися з Китаєм за показником золотих нагород і виграли залік, оскільки мають більше срібних медалей.

Олімпійська збірна України, яку представляли 140 спортсменів у 23 видах спорту, також продемонструвала приголомшливий результат, адже змогла вибороти аж 12 медалей.

Шаблістка Ольга Харлан здобула для України бронху в особистому турнірі, а Сергій Куліш завоював срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень.

Перше золото в скарбничку України принесли фехтувальниці. Українська команда з шаблі в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової здолала Південну Корею в фіналі з рахунком 45:42.

Дев'ятий день Олімпіади також став для нашої країни знаковим, адже Ярослава Магучіх стала золотою призеркою, а Ірина Геращенко бронзовою в стрибках у висоту. Михайло Кохан також посів третє місце, але в метанні молота.

У 10-й день срібло виборов гімнаст Ілля Ковтун за підсумком вправ на паралельних брусах, а в 12-й Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у боксі.

У 13-й день світ вражали українські борці греко-римського стилю: Парвіз Насібов здобув срібло, а Жан Беленюк — бронзу.

Окрім того, срібло завоювали українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок, які фінішували другими в каное-двійці на 500 метрів, та борчиня Ірина Коляденко.