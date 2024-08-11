США VS Китай. Хто став лідером медального заліку Олімпіади-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації

США VS Китай. Хто став лідером медального заліку Олімпіади-2024

Олімпійська збірна США
Джерело:  online.ua

Увесь світ з захопленням спостерігав за успіхами та поразками улюблених спортсменів під час Олімпіади-2024.  У медальному заліку тривалий час перше місце було за Китаєм, однак США вдалося вирвати перемогу буквально в останній момент.

Головні тези:

  • США вирвали у Китаю перемогу в медальному заліку Олімпіади-2024.
  • Олімпійська збірна України показала вражаючий результат, виборовши 12 медалей на Іграх у Парижі.
  • Україна посіла 22 сходинку в загальному медальному заліку Олімпіади-2024.

США знову стали тріумфатором медального заліку Олімпіади-2024

Що важливо розуміти, ситуацію різко змінила золота медаль США в жіночому баскетбольному турнірі, фінал якого був останнім змаганням на Іграх у Парижі.

Штати змогли зрівнятися з Китаєм за показником золотих нагород і виграли залік, оскільки мають більше срібних медалей.

Олімпійська збірна України, яку представляли 140 спортсменів у 23 видах спорту, також продемонструвала приголомшливий результат, адже змогла вибороти аж 12 медалей.

Шаблістка Ольга Харлан здобула для України бронху в особистому турнірі, а Сергій Куліш завоював срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень.

Перше золото в скарбничку України принесли фехтувальниці. Українська команда з шаблі в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової здолала Південну Корею в фіналі з рахунком 45:42.

Дев'ятий день Олімпіади також став для нашої країни знаковим, адже Ярослава Магучіх стала золотою призеркою, а Ірина Геращенко бронзовою в стрибках у висоту. Михайло Кохан також посів третє місце, але в метанні молота.

У 10-й день срібло виборов гімнаст Ілля Ковтун за підсумком вправ на паралельних брусах, а в 12-й Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у боксі.

У 13-й день світ вражали українські борці греко-римського стилю: Парвіз Насібов здобув срібло, а Жан Беленюк — бронзу.

Окрім того, срібло завоювали українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок, які фінішували другими в каное-двійці на 500 метрів, та борчиня Ірина Коляденко.

В результаті Україна посіла 22 сходинку в загальному медальному заліку.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада-2024. Прем'єр Румунії влаштував скандал та згадав про Росію
Марчел Чолаку
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада-2024. Українські борці Беленюк та Насібов вибороли бронзову та срібну медалі
Беленюк
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада-2024. Коли та де дивитися офіційну церемонію закриття ігор
Олімпіада-2024. Коли та де дивитися офіційну церемонію закриття ігор

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?