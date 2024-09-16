Спортсмен из Эстонии первым в мире пересек Босфорский пролив по канату ― видео
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Спортсмен из Эстонии первым в мире пересек Босфорский пролив по канату ― видео

Акробат первым в мире пересек Босфор по канату
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Источник:  Hurriyet

Спорстмен из Эстонии Яан Рус первым в мире пересек Босфорский пролив, который считается границей между Европой и Азией, пройдя по канату.

Главные тезисы

  • Эстонский спортсмен Яан Рус первым в мире пересек Босфорский пролив по канату, соединяя два континента.
  • Уникальное спортивное достижение: Рус пройдя по канату на высоте 165 метров, покорил пролив, являющийся границей Европы и Азии.
  • Трюк Тома Круза на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже: актер спустился на канате с крыши стадиона в стиле фильма 'Миссия невыполнима'.
  • Спортсмены и артисты продемонстрировали выдающиеся способности и выдержку на событиях в Босфорском проливе и Париже.
  • Босфорский пролив имеет не только природную красоту, но и историческую и культурную ценность, делая его уникальным местом для трюков и занятий слеклайном.

Что известно о невероятном достижении эстонского спортсмена

По информации турецких СМИ, историческое шествие по канату над Босфором Рус совершил в воскресенье, 15 июля, во время мероприятия Continental Pass в Стамбуле.

Отмечается, что эстонский спортсмен прошел по канату над Босфором более 1 км на высоте 165 метров.

Рус, начавший свою "прогулку" по азиатскому континенту в 18 часов, достиг европейской стороны примерно за 47 минут. Никто раньше не переходил из Азии в Европу с столь высокой точки. Руз стал первым спортсменом, вошедшим в историю с этим достижением, говорится в сообщении.

После успешного выступления Яан Рус отметил, что чувствует себя счастливым.

Кроме того, что Босфор соединяет два континента, он имеет тысячелетнюю историческую и культурную ценность, а также невероятную природную красоту. Если объединить это с изменяющимися погодными условиями и сильными морскими течениями, то он стал уникальным местом для занятий слеклайном, отметил эстонский канатоходец.

Что известно об опасном трюке Тома Круза на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Голливудский актер Том Круз продемонстрировал эффектный трюк во время церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Он спустился на канате по крыше стадиона Стад де Франс.

Трюк был исполнен в стиле фильма "Миссия невыполнима", где он сыграл главную роль. 

После трюка актер оказался на главной сцене, где взял олимпийский флаг у мэра Парижа и многократной олимпийской чемпионки Симони Байлс.

Затем Круз сел на мотоцикл и с флагом выехал со стадиона. На экранах появились кадры, как Том на бешеной скорости ездит по улицам Парижа и заезжает в самолет.

После этого актер спрыгивает с парашютом уже в Лос-Анджелесе у надписи HOLLYWOOD. Именно в этом городе пройдет Олимпиада. Она состоится с 14 по 30 июля 2028 года.

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