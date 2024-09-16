Спорстмен из Эстонии Яан Рус первым в мире пересек Босфорский пролив, который считается границей между Европой и Азией, пройдя по канату.
Главные тезисы
- Эстонский спортсмен Яан Рус первым в мире пересек Босфорский пролив по канату, соединяя два континента.
- Уникальное спортивное достижение: Рус пройдя по канату на высоте 165 метров, покорил пролив, являющийся границей Европы и Азии.
- Трюк Тома Круза на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже: актер спустился на канате с крыши стадиона в стиле фильма 'Миссия невыполнима'.
- Спортсмены и артисты продемонстрировали выдающиеся способности и выдержку на событиях в Босфорском проливе и Париже.
- Босфорский пролив имеет не только природную красоту, но и историческую и культурную ценность, делая его уникальным местом для трюков и занятий слеклайном.
Что известно о невероятном достижении эстонского спортсмена
По информации турецких СМИ, историческое шествие по канату над Босфором Рус совершил в воскресенье, 15 июля, во время мероприятия Continental Pass в Стамбуле.
Отмечается, что эстонский спортсмен прошел по канату над Босфором более 1 км на высоте 165 метров.
После успешного выступления Яан Рус отметил, что чувствует себя счастливым.
Что известно об опасном трюке Тома Круза на церемонии закрытия Олимпиады-2024
Голливудский актер Том Круз продемонстрировал эффектный трюк во время церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Он спустился на канате по крыше стадиона Стад де Франс.
Трюк был исполнен в стиле фильма "Миссия невыполнима", где он сыграл главную роль.
После трюка актер оказался на главной сцене, где взял олимпийский флаг у мэра Парижа и многократной олимпийской чемпионки Симони Байлс.
Затем Круз сел на мотоцикл и с флагом выехал со стадиона. На экранах появились кадры, как Том на бешеной скорости ездит по улицам Парижа и заезжает в самолет.
После этого актер спрыгивает с парашютом уже в Лос-Анджелесе у надписи HOLLYWOOD. Именно в этом городе пройдет Олимпиада. Она состоится с 14 по 30 июля 2028 года.
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