Литовскую спортсменку дисквалифицировали из-за футболки с надписью о РФ
Категория
Спорт
Дата публикации

Литовскую спортсменку дисквалифицировали из-за футболки с надписью о РФ

Дудайте
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Источник:  УНИАН

Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали на чемпионате мира по фитнесу. Это произошло из-за того, что она надела футболку с надписью "Make russia small again" (в переводе "Сделаем Россию маленькой снова").

Главные тезисы

  • Российские спортсмены на чемпионате выступали под нейтральным флагом, однако возможность демонстрировать символику страны-агрессора вызвала негодование участников.
  • На этом фоне Литовская федерация функционального спорта рекомендовала своим представителям покинуть соревнования, отмечая важность соблюдения политики нейтралитета.

Дудайте не скрывает свое отношение к России

По словам представителей Литовской федерации функционального спорта, соревнование прошло в Будапеште.

Что важно понимать, в них участвовала сборная страны-агрессорки РФ.

Они должны были выступать как нейтральные, но диктор их объявлял россиянами. Спортсмены выходили в футболках с названием своей страны.

На этом фоне Корнелия Дудайте решила протестовать и надеть футболку с надписью "Make russia small again".

После этого организаторы потребовали ее снять, потому что это "оскорбляет российских спортсменов". Дудайте отказалась и получила дисквалификацию.

Стоит обратить внимание, что вместе с Дудайте от участия в соревнованиях отказались все 28 литовских спортсменов.

На чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику страны-агрессора — она была видна во время прямой трансляции, было отмечено название страны. Небрежность организаторов, игнорирование политики нейтрального флага идет вразрез с нашими ценностями, поэтому Литовская федерация функционального спорта рекомендовала членам сборной покинуть соревнования, — сказано в заявлении федерации.

Корнелия Дудайте (Фото: скриншот)

Боксер Джонсон решил присоединиться к российским оккупантам

Недавно стало известно, что американо-российский боксер Кевин Джонсон намерен воевать против Украины в рядах российских войск.

По словам последнего, он планирует пройти курс молодого бойца в вооруженных силах РФ.

Дайте мне внедорожник, пистолет — я готов. Я боец, я воин. Я готов к службе! Готов взяться за оружие, готов действовать! Я был рожден для этого! — цинично заявил Кевин Джонсон.

Пока скандальный спортсмен не объяснил, чем обусловлено его решение и желание убивать украинцев, никогда не нападавших на Россию и не начинавших эту войну.

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