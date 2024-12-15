Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали на чемпионате мира по фитнесу. Это произошло из-за того, что она надела футболку с надписью "Make russia small again" (в переводе "Сделаем Россию маленькой снова").
Главные тезисы
- Российские спортсмены на чемпионате выступали под нейтральным флагом, однако возможность демонстрировать символику страны-агрессора вызвала негодование участников.
- На этом фоне Литовская федерация функционального спорта рекомендовала своим представителям покинуть соревнования, отмечая важность соблюдения политики нейтралитета.
Дудайте не скрывает свое отношение к России
По словам представителей Литовской федерации функционального спорта, соревнование прошло в Будапеште.
Что важно понимать, в них участвовала сборная страны-агрессорки РФ.
Они должны были выступать как нейтральные, но диктор их объявлял россиянами. Спортсмены выходили в футболках с названием своей страны.
На этом фоне Корнелия Дудайте решила протестовать и надеть футболку с надписью "Make russia small again".
После этого организаторы потребовали ее снять, потому что это "оскорбляет российских спортсменов". Дудайте отказалась и получила дисквалификацию.
Стоит обратить внимание, что вместе с Дудайте от участия в соревнованиях отказались все 28 литовских спортсменов.
Боксер Джонсон решил присоединиться к российским оккупантам
Недавно стало известно, что американо-российский боксер Кевин Джонсон намерен воевать против Украины в рядах российских войск.
По словам последнего, он планирует пройти курс молодого бойца в вооруженных силах РФ.
Пока скандальный спортсмен не объяснил, чем обусловлено его решение и желание убивать украинцев, никогда не нападавших на Россию и не начинавших эту войну.
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