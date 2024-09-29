По результатам нового исследования, люди, занимающиеся спортом всего несколько дней в неделю, получают тот же эффект, что и те, кто делает физические упражнения каждый день.
Главные тезисы
- Занятия спортом несколько дней в неделю могут быть столь же эффективными, как и ежедневная физическая активность.
- Регулярная физическая активность снижает риск развития гипертонии, диабета, ожирения и других заболеваний.
- Нерегулярные упражнения при занятии спортом могут привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом.
- Исследование показало, что даже занятия спортом несколько раз в неделю могут положительно влиять на здоровье.
- Рекомендуется слушать свое тело, избегать переусердствовать и обращать внимание на состояние здоровья перед началом занятий спортом.
Достаточно ли заниматься спортом только на выходных, чтобы уберечь здоровье
В исследовании , проведенном командой европейских ученых, приняли участие почти 90 тыс человек из Великобритании, средний возраст которых составлял 62 года.
За активностью участников исследования в течение двух лет с 2013 по 2015 год ученые наблюдали с помощью специального устройства — акселерометра.
Полученные данные использовали для разделения участников исследования на 3 группы.
неактивные — занимались спортом менее 150 минут в неделю;
активные — занимались спортом более 150 минут в основном 1 или 2 раза в неделю;
регулярно активные — занимались спортом более 150 минут в неделю, при этом нагрузку распределяли равномерно.
Дальнейшие наблюдения и исследования рисков многих заболеваний показали, что участники второй и третьей группы имели здоровье.
Активные и регулярно активные участники имели меньшую вероятность развития гипертонии, диабета, ожирения, апноэ во сне.
По сравнению с неактивными людьми другие имели сниженный риск более 200 заболеваний. В то же время, ученые не выявили существенных различий между результатами участниками второй и третьей группы.
Что говорят о результатах исследования другие ученые
В то же время ученые, не участвовавшие в проведении исследования, отмечают, что результаты имеют определенные ограничения.
По словам доктора медицинских наук Брэдли Сервера, в исследовании принимали участие преимущественно пожилые люди.
Брэдли Сервер рекомендует перед началом занятий обращать внимание на состояние своего здоровья, особенно после продолжительного перерыва.
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