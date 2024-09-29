Ученые определили оптимальное количество времени для занятий спортом
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые определили оптимальное количество времени для занятий спортом

Занятия спортом
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Источник:  online.ua

По результатам нового исследования, люди, занимающиеся спортом всего несколько дней в неделю, получают тот же эффект, что и те, кто делает физические упражнения каждый день.

Главные тезисы

  • Занятия спортом несколько дней в неделю могут быть столь же эффективными, как и ежедневная физическая активность.
  • Регулярная физическая активность снижает риск развития гипертонии, диабета, ожирения и других заболеваний.
  • Нерегулярные упражнения при занятии спортом могут привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом.
  • Исследование показало, что даже занятия спортом несколько раз в неделю могут положительно влиять на здоровье.
  • Рекомендуется слушать свое тело, избегать переусердствовать и обращать внимание на состояние здоровья перед началом занятий спортом.

Достаточно ли заниматься спортом только на выходных, чтобы уберечь здоровье

В исследовании , проведенном командой европейских ученых, приняли участие почти 90 тыс человек из Великобритании, средний возраст которых составлял 62 года.

За активностью участников исследования в течение двух лет с 2013 по 2015 год ученые наблюдали с помощью специального устройства — акселерометра.

Использование в исследовании данных акселерометра для объективного измерения уровней физической активности является сильной стороной, поскольку оно преодолевает некоторые ограничения предыдущих исследований, которые возлагались на самооценку активности, — объясняет доктор медицинских наук Ригвед Тадвалкар.

Ученые доказали одинаковую эффективность от занятий спортом ежедневно и несколько недель в сутки
Занятия спортом

Полученные данные использовали для разделения участников исследования на 3 группы.

  • неактивные — занимались спортом менее 150 минут в неделю;

  • активные — занимались спортом более 150 минут в основном 1 или 2 раза в неделю;

  • регулярно активные — занимались спортом более 150 минут в неделю, при этом нагрузку распределяли равномерно.

Дальнейшие наблюдения и исследования рисков многих заболеваний показали, что участники второй и третьей группы имели здоровье.

Активные и регулярно активные участники имели меньшую вероятность развития гипертонии, диабета, ожирения, апноэ во сне.

По сравнению с неактивными людьми другие имели сниженный риск более 200 заболеваний. В то же время, ученые не выявили существенных различий между результатами участниками второй и третьей группы.

Что говорят о результатах исследования другие ученые

В то же время ученые, не участвовавшие в проведении исследования, отмечают, что результаты имеют определенные ограничения.

Данные об активности собирали только в течение одной недели, что может не точно отражать долгосрочную активность человека, подчеркивает Ригвед Тадвалкар.

По словам доктора медицинских наук Брэдли Сервера, в исследовании принимали участие преимущественно пожилые люди.

Однако для людей, стремящихся вести более активный образ жизни, эти результаты предлагают обнадеживающие идеи. Хотя регулярная и равномерная физическая активность все еще полезна, исследование показывает, что даже если людям трудно заниматься ежедневными упражнениями, они все равно могут добиться пользы для здоровья, занимаясь всего несколько дней в неделю, — добавляет Ригвед Тадвалкар.

Брэдли Сервер рекомендует перед началом занятий обращать внимание на состояние своего здоровья, особенно после продолжительного перерыва.

Я бы предостерег людей, которые занимаются спортом только по выходным: не переусердствуйте. Нерегулярные упражнения могут увеличить частоту проблем с опорно-двигательным аппаратом. Слушайте свое тело : если у вас начинает что-то болеть, это означает, что оно говорит вам изменить подход, — отмечает Брэдли Сервер.

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