По результатам нового исследования, люди, занимающиеся спортом всего несколько дней в неделю, получают тот же эффект, что и те, кто делает физические упражнения каждый день.

Достаточно ли заниматься спортом только на выходных, чтобы уберечь здоровье

В исследовании , проведенном командой европейских ученых, приняли участие почти 90 тыс человек из Великобритании, средний возраст которых составлял 62 года.

За активностью участников исследования в течение двух лет с 2013 по 2015 год ученые наблюдали с помощью специального устройства — акселерометра.

Использование в исследовании данных акселерометра для объективного измерения уровней физической активности является сильной стороной, поскольку оно преодолевает некоторые ограничения предыдущих исследований, которые возлагались на самооценку активности, — объясняет доктор медицинских наук Ригвед Тадвалкар. Поделиться

Занятия спортом

Полученные данные использовали для разделения участников исследования на 3 группы.

неактивные — занимались спортом менее 150 минут в неделю;

активные — занимались спортом более 150 минут в основном 1 или 2 раза в неделю;

регулярно активные — занимались спортом более 150 минут в неделю, при этом нагрузку распределяли равномерно.

Дальнейшие наблюдения и исследования рисков многих заболеваний показали, что участники второй и третьей группы имели здоровье.

Активные и регулярно активные участники имели меньшую вероятность развития гипертонии, диабета, ожирения, апноэ во сне.

По сравнению с неактивными людьми другие имели сниженный риск более 200 заболеваний. В то же время, ученые не выявили существенных различий между результатами участниками второй и третьей группы.

Что говорят о результатах исследования другие ученые

В то же время ученые, не участвовавшие в проведении исследования, отмечают, что результаты имеют определенные ограничения.

Данные об активности собирали только в течение одной недели, что может не точно отражать долгосрочную активность человека, подчеркивает Ригвед Тадвалкар. Поделиться

По словам доктора медицинских наук Брэдли Сервера, в исследовании принимали участие преимущественно пожилые люди.

Однако для людей, стремящихся вести более активный образ жизни, эти результаты предлагают обнадеживающие идеи. Хотя регулярная и равномерная физическая активность все еще полезна, исследование показывает, что даже если людям трудно заниматься ежедневными упражнениями, они все равно могут добиться пользы для здоровья, занимаясь всего несколько дней в неделю, — добавляет Ригвед Тадвалкар. Поделиться

Брэдли Сервер рекомендует перед началом занятий обращать внимание на состояние своего здоровья, особенно после продолжительного перерыва.