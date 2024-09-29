За результатами нового дослідження, люди, що займаються спортом лише кілька днів на тиждень, отримують той самий ефект, що й ті, хто робить фізичні вправи щодня.

Чи достатньо займатись спортом лише на вихідних аби вберегти здоров’я

У дослідженні, проведеному командою європейських вчених, взяли участь майже 90 тис осіб з Великої Британії, середній вік яких складав 62 роки.

За активністю учасників дослідження протягом двох років з 2013 по 2015 науковці спостерігали за допомогою спеціального пристрою — акселерометра.

Використання в дослідженні даних акселерометра для об’єктивного вимірювання рівнів фізичної активності є сильною стороною, оскільки воно долає деякі обмеження попередніх досліджень, які покладалися на самооцінку активності, — пояснює доктор медичних наук Рігвед Тадвалкар. Поширити

Заняття спортом

Отримані дані використали для того, щоб поділити учасників дослідження на 3 групи.

неактивні — займалися спортом менше 150 хвилин на тиждень;

активні — займалися спортом понад 150 хвилин переважно 1 чи 2 рази на тиждень;

регулярно активні — займалися спортом понад 150 хвилин на тиждень, при цьому навантаження розподіляли рівномірно.

Подальші спостереження та дослідження ризиків багатьох захворювань показали, що учасники другої та третьої групи мали міцніше здоров’я.

Активні та регулярно активні учасники мали меншу ймовірність розвитку гіпертонії, діабету, ожиріння, апное уві сні тощо.

Порівняно з неактивними людьми, інші мали знижений ризик понад 200 захворювань. Водночас вчені не виявили істотних відмінностей між результатами учасниками другої та третьої групи.

Що кажуть стосовно результатів дослідження інші науковці

У той же час науковці, які не брали участі у проведенні дослідження, зазначають, що результати мають певні обмеження.

Дані про активність збирали лише протягом одного тижня, що може не точно відображати довгострокову активність людини, — підкреслює Рігвед Тадвалкар. Поширити

За словами доктора медичних наук Бредлі Сервера, у дослідженні брали участь переважно люди похилого віку.

Однак, для людей, які прагнуть вести більш активний спосіб життя, ці результати пропонують обнадійливі ідеї. Хоча регулярна та рівномірна фізична активність все ще корисна, дослідження показує, що навіть якщо людям важко займатися щоденними вправами, вони все одно можуть досягти користі для здоров’я, займаючись лише кілька днів на тиждень, — додає Рігвед Тадвалкар. Поширити

Бредлі Сервер рекомендує перед початком занять звертати увагу на стан свого здоров’я, особливо після тривалої перерви.