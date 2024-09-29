Науковці визначили оптимальну кількість часу для занять спортом
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці визначили оптимальну кількість часу для занять спортом

Заняття спортом
Джерело:  online.ua

За результатами нового дослідження, люди, що займаються спортом лише кілька днів на тиждень, отримують той самий ефект, що й ті, хто робить фізичні вправи щодня. 

Головні тези:

  • Науковці визначили, що заняття спортом лише кілька днів на тиждень може бути так само ефективним, як і щоденна фізична активність.
  • Дослідження показало, що активна та регулярна фізична активність сприяє зменшенню ризику розвитку гіпертонії, діабету, ожиріння та інших захворювань.
  • Рекомендації вчених вказують на важливість активного способу життя, навіть якщо людям важко займатися спортом щодня.
  • Важливо слухати своє тіло та не переходити межі при зайнятті спортом лише у вихідні. Нерегулярні вправи можуть призвести до проблем з опорно-руховим апаратом.
  • Результати дослідження стверджують, що навіть заняття спортом кілька разів на тиждень може бути корисним для здоров'я та благополуччя.

Чи достатньо займатись спортом лише на вихідних аби вберегти здоров’я

У дослідженні, проведеному командою європейських вчених, взяли участь майже 90 тис осіб з Великої Британії, середній вік яких складав 62 роки.

За активністю учасників дослідження протягом двох років з 2013 по 2015 науковці спостерігали за допомогою спеціального пристрою — акселерометра.

Використання в дослідженні даних акселерометра для об’єктивного вимірювання рівнів фізичної активності є сильною стороною, оскільки воно долає деякі обмеження попередніх досліджень, які покладалися на самооцінку активності, — пояснює доктор медичних наук Рігвед Тадвалкар.

Науковці довели однакову ефективність від занять спортом щодня і кілька тижнів на добу
Заняття спортом

Отримані дані використали для того, щоб поділити учасників дослідження на 3 групи.

  • неактивні — займалися спортом менше 150 хвилин на тиждень;

  • активні — займалися спортом понад 150 хвилин переважно 1 чи 2 рази на тиждень;

  • регулярно активні — займалися спортом понад 150 хвилин на тиждень, при цьому навантаження розподіляли рівномірно.

Подальші спостереження та дослідження ризиків багатьох захворювань показали, що учасники другої та третьої групи мали міцніше здоров’я.

Активні та регулярно активні учасники мали меншу ймовірність розвитку гіпертонії, діабету, ожиріння, апное уві сні тощо.

Порівняно з неактивними людьми, інші мали знижений ризик понад 200 захворювань. Водночас вчені не виявили істотних відмінностей між результатами учасниками другої та третьої групи.

Що кажуть стосовно результатів дослідження інші науковці

У той же час науковці, які не брали участі у проведенні дослідження, зазначають, що результати мають певні обмеження.

Дані про активність збирали лише протягом одного тижня, що може не точно відображати довгострокову активність людини, — підкреслює Рігвед Тадвалкар.

За словами доктора медичних наук Бредлі Сервера, у дослідженні брали участь переважно люди похилого віку.

Однак, для людей, які прагнуть вести більш активний спосіб життя, ці результати пропонують обнадійливі ідеї. Хоча регулярна та рівномірна фізична активність все ще корисна, дослідження показує, що навіть якщо людям важко займатися щоденними вправами, вони все одно можуть досягти користі для здоров’я, займаючись лише кілька днів на тиждень, — додає Рігвед Тадвалкар.

Бредлі Сервер рекомендує перед початком занять звертати увагу на стан свого здоров’я, особливо після тривалої перерви.

Я б застеріг людей, які займаються спортом лише у вихідні: не перестарайтеся. Нерегулярні вправи можуть збільшити частоту проблем з опорно-руховим апаратом. Слухайте своє тіло: якщо у вас починає щось боліти, це означає, що воно говорить вам змінити підхід, — наголошує Бредлі Сервер.

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