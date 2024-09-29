За результатами нового дослідження, люди, що займаються спортом лише кілька днів на тиждень, отримують той самий ефект, що й ті, хто робить фізичні вправи щодня.
Головні тези:
- Науковці визначили, що заняття спортом лише кілька днів на тиждень може бути так само ефективним, як і щоденна фізична активність.
- Дослідження показало, що активна та регулярна фізична активність сприяє зменшенню ризику розвитку гіпертонії, діабету, ожиріння та інших захворювань.
- Рекомендації вчених вказують на важливість активного способу життя, навіть якщо людям важко займатися спортом щодня.
- Важливо слухати своє тіло та не переходити межі при зайнятті спортом лише у вихідні. Нерегулярні вправи можуть призвести до проблем з опорно-руховим апаратом.
- Результати дослідження стверджують, що навіть заняття спортом кілька разів на тиждень може бути корисним для здоров'я та благополуччя.
Чи достатньо займатись спортом лише на вихідних аби вберегти здоров’я
У дослідженні, проведеному командою європейських вчених, взяли участь майже 90 тис осіб з Великої Британії, середній вік яких складав 62 роки.
За активністю учасників дослідження протягом двох років з 2013 по 2015 науковці спостерігали за допомогою спеціального пристрою — акселерометра.
Отримані дані використали для того, щоб поділити учасників дослідження на 3 групи.
неактивні — займалися спортом менше 150 хвилин на тиждень;
активні — займалися спортом понад 150 хвилин переважно 1 чи 2 рази на тиждень;
регулярно активні — займалися спортом понад 150 хвилин на тиждень, при цьому навантаження розподіляли рівномірно.
Подальші спостереження та дослідження ризиків багатьох захворювань показали, що учасники другої та третьої групи мали міцніше здоров’я.
Активні та регулярно активні учасники мали меншу ймовірність розвитку гіпертонії, діабету, ожиріння, апное уві сні тощо.
Порівняно з неактивними людьми, інші мали знижений ризик понад 200 захворювань. Водночас вчені не виявили істотних відмінностей між результатами учасниками другої та третьої групи.
Що кажуть стосовно результатів дослідження інші науковці
У той же час науковці, які не брали участі у проведенні дослідження, зазначають, що результати мають певні обмеження.
За словами доктора медичних наук Бредлі Сервера, у дослідженні брали участь переважно люди похилого віку.
Бредлі Сервер рекомендує перед початком занять звертати увагу на стан свого здоров’я, особливо після тривалої перерви.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-