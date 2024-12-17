У Мудрика виявили позитивний допінг-тест. Що загрожує футболісту
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У Мудрика виявили позитивний допінг-тест. Що загрожує футболісту

Михайло Мудрика
Джерело:  Tribuna

Футболіст збірної України та вінгер лондонського “Челсі” Михайло Мудрик показав позитивний допінг-тест і тепер може бути на тривалий термін відсторонений від участі у матчах. 

Головні тези:

  • Михайло Мудрик може бути відсторонений від участі у матчах через позитивний допінг-тест.
  • За інформацією видання UA-Football, футболісту може загрожувати дискваліфікація терміном на 4 роки.
  • Проблеми Мудрика у «Челсі» включають в себе нестабільність у грі та можливий відхід з клубу через брак ігрового часу.
  • Головний тренер Енцо Мареска вказав на необхідність виправлення певних аспектів гри Михайла Мудрика, зокрема у підвищенні результативності в обороні та прониканні у штрафний майданчик суперника.

Що загрожує Мудрику через виявлення позитивного допінг-тесту

Зазначається, що заборонена речовина була виявлена у пробі А футболіста.

У пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Мудрика наприкінці жовтня. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба "B", — зазначають журналісти.

Мудрику загрожує тривала дискваліфікація через виявлення позитивного допінг-тесту
Михайло Мудрик

За інформацією видання UA-Football, наразі Мудрику може загрожувати дискваліфікація терміном на 4 роки.

Михайло Мудрик відіграв за "Челсі" 73 матчі у всіх турнірах. Футболіст відзначився 19 результативними діями. Востаннє він виходив на поле 28-го листопада у матчі Ліги конференцій проти "Гайденгайма", а до заявки лондонського клубу потрапляв на початку грудня. 

Що відомо про проблеми Мудрика у Челсі

За словами головного тренера лондонського “Челсі” Енцо Марески, в українського вінгера Михайла Мудрика є низка певних проблем, які необхідно виправляти.

Мудрик не грає від початку гри, але він отримує ігровий час. В обороні йому потрібно покращити деякі речі, але це стосується не лише Мудрика. Нашим вінгерам треба вміти проникати у штрафний майданчик суперника. Спочатку їм було важко, але зараз у них це виходить набагато краще. Кожен такий, який є. Михайло трохи сором'язливий, але коли він з нами, він у порядку, — заявляв Мареска.

До того ж повідомлялось, що Мудрик може вже під час зимового трансферного періоду покинути клуб через брак ігрового часу.

Керівництво “Челсі” готове відпустити Мудрика під час періоду зимових трансферів.

Переход до лондонського клубу англійського футболіста Джейдона Санчо значно скоротило кількість ігрового часу для Мудрика.

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