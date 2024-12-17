У Мудрика был обнаружен положительный допинг-тест. Что угрожает футболисту
Категория
Спорт
Дата публикации

У Мудрика был обнаружен положительный допинг-тест. Что угрожает футболисту

Михаил Мудрик
Читати українською
Источник:  Tribuna

Футболист сборной Украины и вингер лондонского Челси Михаил Мудрик показал положительный допинг-тест и теперь может быть на длительный срок отстранен от участия в матчах.

Главные тезисы

  • Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован на 4 года из-за положительного допинг-теста.
  • Проблемы футболиста в Челси включают нестабильность в игре и возможный уход из клуба из-за нехватки игрового времени.
  • Главный тренер Энцо Мареска указал на необходимость улучшения результативности Михаила Мудрика.

Что угрожает Мудрику из-за выявления положительного допинг-теста

Отмечается, что запрещенное вещество было обнаружено в пробе футболиста.

В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, приняли у Мудрика в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет открыта проба "B", — отмечают журналисты.

Мудрику грозит длительная дисквалификация из-за выявления положительного допинг-теста
Михаил Мудрик

По информации издания UA-Football, Мудрику может грозить дисквалификация сроком на 4 года.

Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 73 матча во всех турнирах. Футболист отметился 19 результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 28 ноября в матче Лиги конференций против "Гайденгайма", а в заявку лондонского клуба попадал в начале декабря.

Что известно о проблемах Мудрика в Челсе

По словам главного тренера лондонского "Челси" Энцо Марески, у украинского вингера Михаила Мудрика есть ряд определенных проблем, которые необходимо исправлять.

Мудрик не играет с начала игры, но получает игровое время. В обороне ему нужно улучшить некоторые вещи, но это касается не только Мудрика. Нашим вингерам нужно уметь проникать в штрафную соперника. Поначалу им было тяжело, но сейчас у них это получается гораздо лучше. Каждый такой, какой есть. Михаил немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке, — заявлял Мареска.

К тому же сообщалось, что Мудрик может уже во время зимнего трансферного периода покинуть клуб из-за нехватки игрового времени.

Руководство Челси готово отпустить Мудрика во время периода зимних трансферов.

Переход в лондонский клуб английского футболиста Джейдона Санчо значительно сократило количество игрового времени для Мудрика.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Мудрик уже зимой может покинуть "Челси"
Михаил Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Лига наций. В УЕФА отметили гол Мудрика в ворота Грузии
Михаил Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Гол Мудрика могут признать лучшим в Лиге конференций ― видео
Михаил Мудрик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?