Футболист сборной Украины и вингер лондонского Челси Михаил Мудрик показал положительный допинг-тест и теперь может быть на длительный срок отстранен от участия в матчах.

Что угрожает Мудрику из-за выявления положительного допинг-теста

Отмечается, что запрещенное вещество было обнаружено в пробе футболиста.

В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, приняли у Мудрика в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет открыта проба "B", — отмечают журналисты. Поделиться

Михаил Мудрик

По информации издания UA-Football, Мудрику может грозить дисквалификация сроком на 4 года.

Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 73 матча во всех турнирах. Футболист отметился 19 результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 28 ноября в матче Лиги конференций против "Гайденгайма", а в заявку лондонского клуба попадал в начале декабря.

Что известно о проблемах Мудрика в Челсе

По словам главного тренера лондонского "Челси" Энцо Марески, у украинского вингера Михаила Мудрика есть ряд определенных проблем, которые необходимо исправлять.

Мудрик не играет с начала игры, но получает игровое время. В обороне ему нужно улучшить некоторые вещи, но это касается не только Мудрика. Нашим вингерам нужно уметь проникать в штрафную соперника. Поначалу им было тяжело, но сейчас у них это получается гораздо лучше. Каждый такой, какой есть. Михаил немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке, — заявлял Мареска. Поделиться

К тому же сообщалось, что Мудрик может уже во время зимнего трансферного периода покинуть клуб из-за нехватки игрового времени.

Руководство Челси готово отпустить Мудрика во время периода зимних трансферов.

Переход в лондонский клуб английского футболиста Джейдона Санчо значительно сократило количество игрового времени для Мудрика.