Футболист сборной Украины и вингер лондонского Челси Михаил Мудрик показал положительный допинг-тест и теперь может быть на длительный срок отстранен от участия в матчах.
Главные тезисы
- Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован на 4 года из-за положительного допинг-теста.
- Проблемы футболиста в Челси включают нестабильность в игре и возможный уход из клуба из-за нехватки игрового времени.
- Главный тренер Энцо Мареска указал на необходимость улучшения результативности Михаила Мудрика.
Что угрожает Мудрику из-за выявления положительного допинг-теста
Отмечается, что запрещенное вещество было обнаружено в пробе футболиста.
По информации издания UA-Football, Мудрику может грозить дисквалификация сроком на 4 года.
Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 73 матча во всех турнирах. Футболист отметился 19 результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 28 ноября в матче Лиги конференций против "Гайденгайма", а в заявку лондонского клуба попадал в начале декабря.
Что известно о проблемах Мудрика в Челсе
По словам главного тренера лондонского "Челси" Энцо Марески, у украинского вингера Михаила Мудрика есть ряд определенных проблем, которые необходимо исправлять.
К тому же сообщалось, что Мудрик может уже во время зимнего трансферного периода покинуть клуб из-за нехватки игрового времени.
Руководство Челси готово отпустить Мудрика во время периода зимних трансферов.
Переход в лондонский клуб английского футболиста Джейдона Санчо значительно сократило количество игрового времени для Мудрика.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-