На одном из официальных аккаунтов УЕФА в сети X отдельно был отмечен гол украинского вингера Михаила Мудрика в составе сборной в матче против команды из Грузии в групповом этапе Лиги наций.

В УЕФА высоко оценили гол Мудрика в ворота Грузии и победу Украины

Гол Мудрика определил результат матча, гарантировав украинской сборной победу и необходимые 3 очка.

В публикации по видео голу футболиста сборной Украины и лондонского Челси было написано: "Михаил Мудрик — вне конкуренции".

Mykhailo Mudryk is off the mark 🤩🇺🇦#NationsLeague pic.twitter.com/DyVXKHSgJ9 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 13, 2024

Следующую игру сборная Украины проведет против национальной команды Чехии 14 октября.

Место проведения игры — стадион "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Встреча должна начаться в 21:45 по Киеву.

Что известно об успехе Украины в матче против Грузии

11 октября Национальная сборная Украины продолжила выступление в Лиге наций-2024/2025 поединком против команды Грузии в Познани. Ей удалось вырвать победу у соперников. Кроме того, сообщается 55% болельщиков избрали Михаила Мудрика Львом матча.

Что важно понимать, подопечные Сергея Реброва смогли забить первый гол в ворота соперников на 35-й минуте.

Ситуация развивалась очень быстро после того, как грузин Кочорашвили потерял мяч на своей половине поля.

Украинец Михаил Мудрик сразу этим воспользовался и от левого угла штрафной сместился в центр и низом загнал мяч в ближний угол.

Ситуация развивалась очень быстро после того, как грузин Кочорашвили потерял мяч на своей половине поля.