Лига наций. В УЕФА отметили гол Мудрика в ворота Грузии
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Лига наций. В УЕФА отметили гол Мудрика в ворота Грузии

Михаил Мудрик
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Источник:  УЕФА

На одном из официальных аккаунтов УЕФА в сети X отдельно был отмечен гол украинского вингера Михаила Мудрика в составе сборной в матче против команды из Грузии в групповом этапе Лиги наций.

Главные тезисы

  • Гол украинского вингера Михаила Мудрика в ворота Грузии был отмечен УЕФА, принеся сборной Украины победу и 3 очка.
  • Подопечные Сергея Реброва продолжают успешные выступления в Лиге наций-2024/2025, демонстрируя высокий уровень игры и вызывая интерес болельщиков.
  • Михаил Мудрик стал лидером матча против Грузии, забив первый гол на 35-й минуте.
  • УЕФА высоко оценили гол Мудрика, признав вне конкуренции.
  • Следующий матч сборной Украины в Лиге наций против Чехии состоится на стадионе “Тарчинский Арена Вроцлав” 14 октября в 21:45 по Киеву.

В УЕФА высоко оценили гол Мудрика в ворота Грузии и победу Украины

Гол Мудрика определил результат матча, гарантировав украинской сборной победу и необходимые 3 очка.

В публикации по видео голу футболиста сборной Украины и лондонского Челси было написано: "Михаил Мудрик — вне конкуренции".

Следующую игру сборная Украины проведет против национальной команды Чехии 14 октября.

Место проведения игры — стадион "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Встреча должна начаться в 21:45 по Киеву.

Что известно об успехе Украины в матче против Грузии

11 октября Национальная сборная Украины продолжила выступление в Лиге наций-2024/2025 поединком против команды Грузии в Познани. Ей удалось вырвать победу у соперников. Кроме того, сообщается 55% болельщиков избрали Михаила Мудрика Львом матча.

Что важно понимать, подопечные Сергея Реброва смогли забить первый гол в ворота соперников на 35-й минуте.

Ситуация развивалась очень быстро после того, как грузин Кочорашвили потерял мяч на своей половине поля.

Украинец Михаил Мудрик сразу этим воспользовался и от левого угла штрафной сместился в центр и низом загнал мяч в ближний угол.

Ситуация развивалась очень быстро после того, как грузин Кочорашвили потерял мяч на своей половине поля.

Украинец Михаил Мудрик сразу этим воспользовался и от левого угла штрафной сместился в центр и низом загнал мяч в ближний угол.

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