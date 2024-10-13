На одном из официальных аккаунтов УЕФА в сети X отдельно был отмечен гол украинского вингера Михаила Мудрика в составе сборной в матче против команды из Грузии в групповом этапе Лиги наций.
Главные тезисы
- Гол украинского вингера Михаила Мудрика в ворота Грузии был отмечен УЕФА, принеся сборной Украины победу и 3 очка.
- Подопечные Сергея Реброва продолжают успешные выступления в Лиге наций-2024/2025, демонстрируя высокий уровень игры и вызывая интерес болельщиков.
- Михаил Мудрик стал лидером матча против Грузии, забив первый гол на 35-й минуте.
- УЕФА высоко оценили гол Мудрика, признав вне конкуренции.
- Следующий матч сборной Украины в Лиге наций против Чехии состоится на стадионе “Тарчинский Арена Вроцлав” 14 октября в 21:45 по Киеву.
В УЕФА высоко оценили гол Мудрика в ворота Грузии и победу Украины
Гол Мудрика определил результат матча, гарантировав украинской сборной победу и необходимые 3 очка.
В публикации по видео голу футболиста сборной Украины и лондонского Челси было написано: "Михаил Мудрик — вне конкуренции".
Mykhailo Mudryk is off the mark 🤩🇺🇦#NationsLeague pic.twitter.com/DyVXKHSgJ9— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 13, 2024
Следующую игру сборная Украины проведет против национальной команды Чехии 14 октября.
Место проведения игры — стадион "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Встреча должна начаться в 21:45 по Киеву.
Что известно об успехе Украины в матче против Грузии
11 октября Национальная сборная Украины продолжила выступление в Лиге наций-2024/2025 поединком против команды Грузии в Познани. Ей удалось вырвать победу у соперников. Кроме того, сообщается 55% болельщиков избрали Михаила Мудрика Львом матча.
Что важно понимать, подопечные Сергея Реброва смогли забить первый гол в ворота соперников на 35-й минуте.
Ситуация развивалась очень быстро после того, как грузин Кочорашвили потерял мяч на своей половине поля.
Украинец Михаил Мудрик сразу этим воспользовался и от левого угла штрафной сместился в центр и низом загнал мяч в ближний угол.
Ситуация развивалась очень быстро после того, как грузин Кочорашвили потерял мяч на своей половине поля.
Украинец Михаил Мудрик сразу этим воспользовался и от левого угла штрафной сместился в центр и низом загнал мяч в ближний угол.
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