Левый вингер лондонского "Челси" украинец Михаил Мудрик может уже во время зимнего трансферного периода покинуть клуб из-за нехватки игрового времени.

Что известно о намерениях Мудрика покинуть Челси

По информации журналистов издания Football Insider, руководство Челси готово отпустить Мудрика во время периода зимних трансферов.

Авторы материала объясняют, что переход в лондонский клуб английского футболиста Джейдона Санчо значительно сократило количество игрового времени для Мудрика.

В частности, в этом сезоне украинский футболист провел на поле всего 61 минуту в пяти стартовых матчах Премьер-лиги.

Михаил Мудрик

Мудрик успел отличиться двумя ассистами. Одну голевую передачу он совершил в игре против "Серветта" в матче квалификации Лиги конференции, а вторую — против "Барроу" в Кубке Английской футбольной лиги.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл 41 матч во всех соревнованиях за "Челси", забив семь голов и отдав две голевые передачи.

В настоящее время лондонский клуб занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги после старта сезона.

Что известно о планах Челси по Мудрику

24-летний украинский вингер Михаил Мудрик может покинуть лондонский Челси уже зимой, поскольку вместе с двумя другими игроками может быть обменен на звездного форварда из Интера Лаутаро Мартинеса.

Недавно Мартинес согласился на продление срока действия контракта с Интером и потому вряд ли клуб согласится продать его меньше чем за 100 млн евро.

Поэтому в Челси хотят предложить в обмен на Мартинеса Бенуа Бадиашиля, Карни Чуквуэмеку и Михаила Мудрика.

Отмечается, что Мудрик зарабатывает в Челси около 130 тыс фунтов еженедельно. При этом руководство клуба разочаровано игрой украинского вингера.