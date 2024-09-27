Левый вингер лондонского "Челси" украинец Михаил Мудрик может уже во время зимнего трансферного периода покинуть клуб из-за нехватки игрового времени.
Главные тезисы
- Михаил Мудрик может покинуть Челси из-за ограниченного игрового времени, проведенного на поле в текущем сезоне.
- Челси рассматривает возможность обмена Мудрика на форварда Интера Лаутаро Мартинеса в зимнее трансферное окно.
- Руководство клуба разочаровано игрой Мудрика и готово рассмотреть предложения от других команд по поводу его трансфера.
- Мудрик уже успел отличиться двумя ассистами в текущем сезоне за Челси, но не получает достаточно игрового времени.
- Планы Челси могут включать обмен на Мартинеса в составе трех игроков, включая Мудрика, чтобы усилить состав команды.
Что известно о намерениях Мудрика покинуть Челси
По информации журналистов издания Football Insider, руководство Челси готово отпустить Мудрика во время периода зимних трансферов.
Авторы материала объясняют, что переход в лондонский клуб английского футболиста Джейдона Санчо значительно сократило количество игрового времени для Мудрика.
В частности, в этом сезоне украинский футболист провел на поле всего 61 минуту в пяти стартовых матчах Премьер-лиги.
Мудрик успел отличиться двумя ассистами. Одну голевую передачу он совершил в игре против "Серветта" в матче квалификации Лиги конференции, а вторую — против "Барроу" в Кубке Английской футбольной лиги.
В прошлом сезоне Мудрик сыграл 41 матч во всех соревнованиях за "Челси", забив семь голов и отдав две голевые передачи.
В настоящее время лондонский клуб занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги после старта сезона.
Что известно о планах Челси по Мудрику
24-летний украинский вингер Михаил Мудрик может покинуть лондонский Челси уже зимой, поскольку вместе с двумя другими игроками может быть обменен на звездного форварда из Интера Лаутаро Мартинеса.
Недавно Мартинес согласился на продление срока действия контракта с Интером и потому вряд ли клуб согласится продать его меньше чем за 100 млн евро.
Поэтому в Челси хотят предложить в обмен на Мартинеса Бенуа Бадиашиля, Карни Чуквуэмеку и Михаила Мудрика.
Отмечается, что Мудрик зарабатывает в Челси около 130 тыс фунтов еженедельно. При этом руководство клуба разочаровано игрой украинского вингера.
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