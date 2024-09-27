Лівий вінгер лондонського “Челсі” українець Михайло Мудрик може вже під час зимового трансферного періоду покинути клуб через брак ігрового часу.

Що відомо про наміри Мудрика покинути Челсі

За інформацією журналістів видання Football Insider, керівництво “Челсі” готове відпустити Мудрика під час періоду зимових трансферів.

Автори матеріалу пояснюють, що переход до лондонського клубу англійського футболіста Джейдона Санчо значно скоротило кількість ігрового часу для Мудрика.

Зокрема, у цьому сезоні український футболіст провів на полі лише 61 хвилину в п'яти стартових матчах Прем'єр-ліги.

Михайло Мудрик

Мудрик встиг відзначитись двома асістами. Одну гольову передачу він здійснив у грі проти "Серветта" в матчі кваліфікації Ліги конференції, а другу — проти "Барроу" в Кубку Англійської футбольної ліги.

В минулому сезоні Мудрик зіграв 41 матч у всіх змаганнях за "Челсі", забивши сім голів та віддавши дві гольові передачі.

Наразі лондонський клуб посідає п'яте місце в таблиці англійської Прем'єр-ліги після старту сезону.

Що відомо про плани Челсі стосовно Мудрика

24-річний український вінгер Михайло Мудрик може покинути лондонський Челсі вже взимку, оскільки разом з двома іншими гравцями може бути обміняний на зіркового форварда з Інтера Лаутаро Мартінеса.

Нещодавно Мартінес погодився на продовження терміну дії контракту з Інтером і тому навряд чи клуб погодиться продати його менше, ніж за 100 млн євро.

Через це у Челсі хочуть запропонувати в обмін на Мартінеса Бенуа Бадіашіля, Карні Чуквуемеку та Михайла Мудрика.

Зазначається, що наразі Мудрик заробляє у Челсі близько 130 тис фунтів щотижня. При цьому керівництво клубу розчароване грою українського вінгера.