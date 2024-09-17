24-річний український вінгер Михайло Мудрик може покинути лондонський Челсі вже взимку, оскільки разом з двома іншими гравцями може бути обміняний на зіркового форварда з Інтера Лаутаро Мартінеса.

Що відомо про плани Челсі обміняти Мудрика на Мартінеса

За інформацією видання, нещодавно Мартінес погодився на продовження терміну дії контракту з Інтером і тому навряд чи клуб погодиться продати його менше, ніж за 100 млн євро.

Через це у Челсі хочуть запропонувати в обмін на Мартінеса Бенуа Бадіашіля, Карні Чуквуемеку та Михайла Мудрика.

Зазначається, що наразі Мудрик заробляє у Челсі близько 130 тис фунтів щотижня. При цьому керівництво клубу розчароване грою українського вінгера.

Михайло Мудрика

Рада директорів клубу, розуміючи, що вони не можуть продовжувати платити високу зарплату гравцю, який не виправдовує очікувань, вивчає варіанти його відходу.

Мудрик провів у цьому сезоні за "Челсі" у всіх турнірах чотири матчі і відзначився одним асистом.

Що відомо про зацікавленість Челсі іншими українськими футболістами

Лондонський Челсі розглядає можливість підписання контракту з голкіпером юнацької збірної України Владиславом Крапивцовим.

Зазначається, що наразі український голкіпер перебуває на перегляді у резервній команді Челсі.

Крапивцов поки залишається без клубу через розформування "Дніпра-1".

Наразі голкіпер ще не має контракту з Челсі, оскільки має переконати тренерський штаб резервної команди лондонців у власних професійних здібностях.

До цього Крапивцова розглядав також англійський Саутгемптоні, однак там вирішили не використовувати квоту для футболістів із-за меж ЄС.

Увага європейських топ-клубів до українського голкіпера була викликана його вдалим виступом на Євро-2024 серед 19-річних.

Зокрема, завдяки Крапивцову юнацька збірна України змогла пробитись до півфіналу турніру, де драматично програла юнацькій збірній Франції.

При цьому Крапивцова було визнано найкращим голкіпером на цьому Євро.