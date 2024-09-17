24-летний украинский вингер Михаил Мудрик может покинуть лондонский Челси уже зимой, поскольку вместе с двумя другими игроками может быть обменен на звездного форварда из Интера Лаутаро Мартинеса.

Что известно о планах Челси обменять Мудрика на Мартинеса

По информации издания, недавно Мартинес согласился на продление срока действия контракта с Интером и потому вряд ли клуб согласится продать его менее чем за 100 млн евро.

Поэтому в Челси хотят предложить в обмен на Мартинеса Бенуа Бадиашиля, Карни Чуквуэмеку и Михаила Мудрика.

Отмечается, что Мудрик зарабатывает в Челси около 130 тыс фунтов еженедельно. При этом руководство клуба разочаровано игрой украинского вингера.

Михаил Мудрика

Совет директоров клуба, понимая, что они не могут продолжать платить высокую зарплату игроку, не оправдывающему ожиданий, изучает варианты его ухода.

Мудрик провел в этом сезоне за "Челси" во всех турнирах четыре матча и отличился одним ассистом.

Что известно о заинтересованности Челси другими украинскими футболистами

Лондонский Челси рассматривает возможность заключения контракта с голкипером юношеской сборной Украины Владиславом Крапивцовым.

Отмечается, что в настоящее время украинский голкипер находится на просмотре в резервной команде "Челси".

Крапивцов пока остается без клуба из-за расформирования "Днепра-1".

В настоящее время у голкипера еще нет контракта с Челси, поскольку должен убедить тренерский штаб резервной команды лондонцев в собственных профессиональных способностях.

До этого Крапивцова рассматривал также английский Саутгемптон, однако там решили не использовать квоту для футболистов из-за пределов ЕС.

Внимание европейских топ-клубов к украинскому голкиперу было вызвано его удачным выступлением на Евро-2024 среди 19-летних.

В частности, благодаря Крапивцову юношеская сборная Украины смогла пробиться в полуфинал турнира, где драматично проиграла юношеской сборной Франции.

При этом Крапивцов был признан лучшим голкипером на этом Евро.