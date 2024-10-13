На одному з офіційних акаунтів УЄФА у мережі X окремо було відзначено гол українського вінгера Михайла Мудрика у складі збірної у матчі проти команди з Грузії у груповому етапі Ліги націй.
Головні тези:
- Гол українського вінгера Михайла Мудрика у матчі проти Грузії отримав визнання від УЄФА.
- Гол Мудрика вирішив долю матчу та приніс збірній України важливі 3 очки у Лізі націй.
- Зустріч збірної України проти Чехії відбудеться 14 жовтня на стадіоні 'Тарчинський Арена Вроцлав'.
- Підопічні Сергія Реброва вражають успішними виступами у Лізі націй-2024/2025, здобуваючи перемогу у матчі з командою Грузії.
- Михайло Мудрик вразив глядачів неймовірним голом у ворота Грузії, ставши обраним Левом матчу згідно з уболівальниками.
В УЄФА високо оцінили гол Мудрика у ворота Грузії і перемогу України
Гол Мудрика визначив результат матчу, гарантувавши українській збірній перемогу і необхідні 3 очки.
У публікації з відео голу футболіста збірної України та лондонського Челсі було написано: "Михайло Мудрик — поза конкуренцією".
Mykhailo Mudryk is off the mark 🤩🇺🇦#NationsLeague pic.twitter.com/DyVXKHSgJ9— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 13, 2024
Наступну гру збірна України проведе проти національної команди Чехії 14 жовтня.
Місце проведення гри — стадіон "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Зустріч має розпочатись о 21:45 за київським часом.
Що відомо про успіх України у матчі проти Грузії
11 жовтня Національна збірна України продовжила виступ у Лізі націй-2024/2025 поєдинком проти команди Грузії в Познані. Їй вдалося вирвати перемогу у суперників. Окрім того, повідомляється 55% вболівальників обрали Михайла Мудрика Левом матчу.
Що важливо розуміти, підопічні Сергія Реброва змогли забити перший гол у ворота суперників аж на 35-й хвилині.
Ситуація розвивалася дуже стрімко після того, як грузин Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля.
Українець Михайло Мудрик одразу цим скористався й від лівого кута штрафного змістився до центру й низом загнав м'яч у ближній кут.
Ситуація розвивалася дуже стрімко після того, як грузин Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля.
Українець Михайло Мудрик одразу цим скористався й від лівого кута штрафного змістився до центру й низом загнав м'яч у ближній кут.
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