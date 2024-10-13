Ліга націй. В УЄФА відзначили гол Мудрика у ворота Грузії
Категорія
Спорт
Дата публікації

Ліга націй. В УЄФА відзначили гол Мудрика у ворота Грузії

Михайло Мудрик
Джерело:  УЄФА

На одному з офіційних акаунтів УЄФА у мережі X окремо було відзначено гол українського вінгера Михайла Мудрика у складі збірної у матчі проти команди з Грузії у груповому етапі Ліги націй. 

Головні тези:

  • Гол українського вінгера Михайла Мудрика у матчі проти Грузії отримав визнання від УЄФА.
  • Гол Мудрика вирішив долю матчу та приніс збірній України важливі 3 очки у Лізі націй.
  • Зустріч збірної України проти Чехії відбудеться 14 жовтня на стадіоні 'Тарчинський Арена Вроцлав'.
  • Підопічні Сергія Реброва вражають успішними виступами у Лізі націй-2024/2025, здобуваючи перемогу у матчі з командою Грузії.
  • Михайло Мудрик вразив глядачів неймовірним голом у ворота Грузії, ставши обраним Левом матчу згідно з уболівальниками.

В УЄФА високо оцінили гол Мудрика у ворота Грузії і перемогу України

Гол Мудрика визначив результат матчу, гарантувавши українській збірній перемогу і необхідні 3 очки.

У публікації з відео голу футболіста збірної України та лондонського Челсі було написано: "Михайло Мудрик — поза конкуренцією".

Наступну гру збірна України проведе проти національної команди Чехії 14 жовтня.

Місце проведення гри — стадіон "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Зустріч має розпочатись о 21:45 за київським часом.

Що відомо про успіх України у матчі проти Грузії

11 жовтня Національна збірна України продовжила виступ у Лізі націй-2024/2025 поєдинком проти команди Грузії в Познані. Їй вдалося вирвати перемогу у суперників. Окрім того, повідомляється 55% вболівальників обрали Михайла Мудрика Левом матчу.

Що важливо розуміти, підопічні Сергія Реброва змогли забити перший гол у ворота суперників аж на 35-й хвилині.

Ситуація розвивалася дуже стрімко після того, як грузин Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля.

Українець Михайло Мудрик одразу цим скористався й від лівого кута штрафного змістився до центру й низом загнав м'яч у ближній кут.

Ситуація розвивалася дуже стрімко після того, як грузин Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля.

Українець Михайло Мудрик одразу цим скористався й від лівого кута штрафного змістився до центру й низом загнав м'яч у ближній кут.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ексгравець збірної України Вірт назвав причину нестабільної гри Мудрика в "Челсі"
Михайло Мудрик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Челсі планує обміняти Мудрика на іншого зіркового форварда
Михайло Мудрика
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Мудрик вже взимку може покинути "Челсі"
Михайло Мудрик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?