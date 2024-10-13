На одному з офіційних акаунтів УЄФА у мережі X окремо було відзначено гол українського вінгера Михайла Мудрика у складі збірної у матчі проти команди з Грузії у груповому етапі Ліги націй.

В УЄФА високо оцінили гол Мудрика у ворота Грузії і перемогу України

Гол Мудрика визначив результат матчу, гарантувавши українській збірній перемогу і необхідні 3 очки.

У публікації з відео голу футболіста збірної України та лондонського Челсі було написано: "Михайло Мудрик — поза конкуренцією".

Mykhailo Mudryk is off the mark 🤩🇺🇦#NationsLeague pic.twitter.com/DyVXKHSgJ9 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 13, 2024

Наступну гру збірна України проведе проти національної команди Чехії 14 жовтня.

Місце проведення гри — стадіон "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Зустріч має розпочатись о 21:45 за київським часом.

Що відомо про успіх України у матчі проти Грузії

11 жовтня Національна збірна України продовжила виступ у Лізі націй-2024/2025 поєдинком проти команди Грузії в Познані. Їй вдалося вирвати перемогу у суперників. Окрім того, повідомляється 55% вболівальників обрали Михайла Мудрика Левом матчу.

Що важливо розуміти, підопічні Сергія Реброва змогли забити перший гол у ворота суперників аж на 35-й хвилині.

Ситуація розвивалася дуже стрімко після того, як грузин Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля.

Українець Михайло Мудрик одразу цим скористався й від лівого кута штрафного змістився до центру й низом загнав м'яч у ближній кут.

Ситуація розвивалася дуже стрімко після того, як грузин Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля.