УЕФА включило гол украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика в список претендентов на лучший гол в Лиге конференций.

Что известно о фантастическом голе Мудрика за Челси в Лиге конференций

Так в матче 3 тура Лиги конференций Мудрик забил невероятный гол в ворота армянской команды "Ноах".

Челси остается главным фаворитом этого турнира, побеждая всех соперников.

Другим претендентом на это звание является серб Петар Станич. Его Бачка-Топола победила Лугано 4:1, а игрок оформил дубль. Первый из его мячей тоже получился эффектным.

Челси является лидером общей таблицы Лиги конференций после трех туров.

Украинский вингер уже записал на свой счет два гола и три ассиста в этом турнире.

Что известно о других ярких голах Мудрика

На одном из официальных аккаунтов УЕФА в сети X отдельно был отмечен гол украинского вингера Михаила Мудрика в составе сборной в матче против команды из Грузии в групповом этапе Лиги наций.

Гол Мудрика определил результат матча, гарантировав украинской сборной победу и необходимые 3 очка.

В публикации по видео голу футболиста сборной Украины и лондонского Челси было написано: "Михаил Мудрик — вне конкуренции".