Гол Мудрика можуть визнати найкращим в Лізі конференцій ― відео

УЄФА включило гол українського вінгера лондонського “Челсі” Михайла Мудрика до списку претендентів на найкращий гол у Лізі конференцій.

Що відомо про фантастичний гол Мудрика за Челсі у Лізі конференцій

Так у матчі 3 туру Ліги конференцій Мудрик забив неймовірний гол у ворота вірменської команди “Ноах”.

“Челсі” наразі залишається головним фаворитом цього турніру, перемагаючи усіх суперників.

Іншим претендентом на це звання є серб Петар Станич. Його Бачка-Топола перемогла Лугано 4:1, а гравець оформив дубль. Перший із його м'ячів також вийшов ефектним.

Челсі є лідером загальної таблиці Ліги конференцій після трьох турів.

Український вінгер вже записав на свій рахунок два голи та три асисти в цьому турнірі.

Що відомо про інші яскраві голи Мудрика

На одному з офіційних акаунтів УЄФА у мережі X окремо було відзначено гол українського вінгера Михайла Мудрика у складі збірної у матчі проти команди з Грузії у груповому етапі Ліги націй.

Гол Мудрика визначив результат матчу, гарантувавши українській збірній перемогу і необхідні 3 очки.

У публікації з відео голу футболіста збірної України та лондонського Челсі було написано: "Михайло Мудрик — поза конкуренцією".