Кто станет победителем Лиги чемпионов 2024-2025 — прогноз Роналду

По мнению португальского футболиста Криштиану Роналду, именно клуб "Реал" Мадрид станет победителем Лиги чемпионов 2024/25.
Главные тезисы
- Роналду считает, что триумфатором ЛГ снова станет "Реал" Мадрид.
- Именно он является действующим обладателем трофея, а также имеет на своем счету 5 побед.
- В 2024 году FIFA выбрала лучшего игрока мира – Винисиуса Жуниора.
Роналду верит в победу "Реала" Мадрид
Что важно понимать, мадридцы являются действующими обладателями трофея, ведь они победили "Боруссию" Дортмунд со счетом 2:0.
На этом фоне стоит напомнить, что сам Криштиану Роналду в течение своей футбольной карьеры 5 раз выигрывал турнир, большинство побед пришлось на период его пребывания в Мадриде.
Кроме того, Роналду оценил старания действующего наставника "Реала" Карло Анчелотти, подчеркнув, что тот — "очень умный парень":
FIFA выбрала лучшего футболиста 2024 года
17 декабря в Катаре отгремела церемония вручения награды лучшему игроку мира по версии FIFA.
Абсолютным триумфатором стал форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.
Стоит обратить внимание на то, что это первый случай в истории, когда в номинации победил бразильский футболист.
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