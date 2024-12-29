Кто станет победителем Лиги чемпионов 2024-2025 — прогноз Роналду

Роналду верит в победу "Реала" Мадрид

Что важно понимать, мадридцы являются действующими обладателями трофея, ведь они победили "Боруссию" Дортмунд со счетом 2:0.

На этом фоне стоит напомнить, что сам Криштиану Роналду в течение своей футбольной карьеры 5 раз выигрывал турнир, большинство побед пришлось на период его пребывания в Мадриде.

У команд всегда есть хорошие и плохие времена. "Манчестер Сити" пережил плохие времена, но они вернутся. …Я бы поставил на то, что "Реал" снова выиграет Лигу чемпионов, потому что все остальные команды напуганы, когда они играют с Мадридом на Бернабеу. Криштиану Роналду Португальский футболист

Кроме того, Роналду оценил старания действующего наставника "Реала" Карло Анчелотти, подчеркнув, что тот — "очень умный парень":

Когда меня спрашивают, почему Карло хороший тренер, я всегда говорю, что он умеет общаться с игроками. Это ключ к достижению успеха, потому он не случайно выиграл все. Кроме того, что он хороший человек, — добавил футболист. Поделиться

FIFA выбрала лучшего футболиста 2024 года

17 декабря в Катаре отгремела церемония вручения награды лучшему игроку мира по версии FIFA.

Абсолютным триумфатором стал форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Фото: fifa.com

Стоит обратить внимание на то, что это первый случай в истории, когда в номинации победил бразильский футболист.