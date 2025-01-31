Роналду встановив новий історичний рекорд
Категорія
Спорт
Дата публікації

Роналду встановив новий історичний рекорд

Кріштіану Роналду
Джерело:  Marca

Португальський футболіст Кріштіану Роналду, якому найближчими днями має виповнитись 40 років, продовжує встановлювати нові унікальні рекорди. 

Головні тези:

  • Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії футболу, який забив 700 голів на клубному рівні та здобув 700 перемог.
  • Роналду є найрезультативнішим ігроком в історії футболу з 786 голами на клубному рівні та 135 у складі збірної Португалії.
  • Футболіст установив ще один рекорд, ставши першим, хто забиває голи 24 роки підряд, починаючи з 2002 року.

Що відомо про нове історичне досягнення Кріштіану Роналду

Зазначається, що у четвер, 30 січня Роналду забив перший гол у зустрічі свого нинішнього клубу Аль-Наср проти Аль-Раеди.

Завдяки забитому голу і перемозі свого клубу зірковий португалець став першим в історії футболу гравцем, який здобув 700 перемог у зустрічах на клубному рівні.

Кріштіану Роналду встановив новий історичний рекорд
Кріштіану Роналду

  • Спортінг — 13 перемог

  • Манчестер Юнайтед — 214

  • Реал — 316

  • Ювентус — 91

  • Аль-Наср — 66

Кріштіану Роналду також визнано найрезультативнішим ігроком в історії футболу. Він забив 786 м’ячів на клубному рівні та 135 — у складі збірної Португалії.

Що відомо про інші рекорди Кріштіану Роналду

Першим голом у 2025 році відзначився нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду. Таким чином 39-річний форвард встановив новий рекорд, адже став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки підряд, починаючи з 2002 року.

Його дохід у 2024 році становить 285 млн дол. З них 220 млн дол — це зарплата, 65 млн дол — доходи поза роботою (рекламні контракти).

У серпні 2024 року він запустив свій YouTube-канал, і йому знадобилося лише 90 хвилин, щоб подолати позначку в один мільйон підписників, побивши рекорд платформи.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду першим у світі збільшив кількість підписників на свої сторінки у соцмережах до одного мільярда осіб.

Зірка футболу зазначив, що досягнення належить не лише йому, а також його шанувальникам, яких він вважає частиною власного життя.

Тільки на сторінку в Instagram Роналду підписано 638 млн осіб.

Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Роналду знову очолив рейтинг найоплачуваніших футболістів світу
Роналду
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Хто стане переможцем Ліги чемпіонів 2024-2025 — прогноз Роналду
Роналду
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Роналду побив новий рекорд в історії футболу
Роналду

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?