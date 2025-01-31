Кріштіану Роналду встановив новий історичний рекорд

Що відомо про нове історичне досягнення Кріштіану Роналду

Зазначається, що у четвер, 30 січня Роналду забив перший гол у зустрічі свого нинішнього клубу Аль-Наср проти Аль-Раеди.

Завдяки забитому голу і перемозі свого клубу зірковий португалець став першим в історії футболу гравцем, який здобув 700 перемог у зустрічах на клубному рівні.

Кріштіану Роналду

Спортінг — 13 перемог

Манчестер Юнайтед — 214

Реал — 316

Ювентус — 91

Аль-Наср — 66

Кріштіану Роналду також визнано найрезультативнішим ігроком в історії футболу. Він забив 786 м’ячів на клубному рівні та 135 — у складі збірної Португалії.

Що відомо про інші рекорди Кріштіану Роналду

Першим голом у 2025 році відзначився нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду. Таким чином 39-річний форвард встановив новий рекорд, адже став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки підряд, починаючи з 2002 року.

Його дохід у 2024 році становить 285 млн дол. З них 220 млн дол — це зарплата, 65 млн дол — доходи поза роботою (рекламні контракти).

У серпні 2024 року він запустив свій YouTube-канал, і йому знадобилося лише 90 хвилин, щоб подолати позначку в один мільйон підписників, побивши рекорд платформи.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду першим у світі збільшив кількість підписників на свої сторінки у соцмережах до одного мільярда осіб.

Зірка футболу зазначив, що досягнення належить не лише йому, а також його шанувальникам, яких він вважає частиною власного життя.

Тільки на сторінку в Instagram Роналду підписано 638 млн осіб.

Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.