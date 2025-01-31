Кріштіану Роналду встановив новий історичний рекорд

Португальський футболіст Кріштіану Роналду, якому найближчими днями має виповнитись 40 років, продовжує встановлювати нові унікальні рекорди.
Головні тези:
- Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії футболу, який забив 700 голів на клубному рівні та здобув 700 перемог.
- Роналду є найрезультативнішим ігроком в історії футболу з 786 голами на клубному рівні та 135 у складі збірної Португалії.
- Футболіст установив ще один рекорд, ставши першим, хто забиває голи 24 роки підряд, починаючи з 2002 року.
Що відомо про нове історичне досягнення Кріштіану Роналду
Зазначається, що у четвер, 30 січня Роналду забив перший гол у зустрічі свого нинішнього клубу Аль-Наср проти Аль-Раеди.
Завдяки забитому голу і перемозі свого клубу зірковий португалець став першим в історії футболу гравцем, який здобув 700 перемог у зустрічах на клубному рівні.
Спортінг — 13 перемог
Манчестер Юнайтед — 214
Реал — 316
Ювентус — 91
Аль-Наср — 66
Кріштіану Роналду також визнано найрезультативнішим ігроком в історії футболу. Він забив 786 м’ячів на клубному рівні та 135 — у складі збірної Португалії.
Що відомо про інші рекорди Кріштіану Роналду
Першим голом у 2025 році відзначився нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду. Таким чином 39-річний форвард встановив новий рекорд, адже став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки підряд, починаючи з 2002 року.
Його дохід у 2024 році становить 285 млн дол. З них 220 млн дол — це зарплата, 65 млн дол — доходи поза роботою (рекламні контракти).
У серпні 2024 року він запустив свій YouTube-канал, і йому знадобилося лише 90 хвилин, щоб подолати позначку в один мільйон підписників, побивши рекорд платформи.
Португальський футболіст Кріштіану Роналду першим у світі збільшив кількість підписників на свої сторінки у соцмережах до одного мільярда осіб.
Зірка футболу зазначив, що досягнення належить не лише йому, а також його шанувальникам, яких він вважає частиною власного життя.
Тільки на сторінку в Instagram Роналду підписано 638 млн осіб.
Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.
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