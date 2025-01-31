Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд

Что известно о новом историческом достижении Криштиану Роналду

Отмечается, что в четверг, 30 января, Роналду забил первый гол во встрече своего нынешнего клуба Аль-Наср против Аль-Раеды.

Благодаря забитому голу и победе своего клуба звездный португалец стал первым в истории футбола игроком, одержавшим 700 побед во встречах на клубном уровне.

Криштиану Роналду

Спортинг — 13 побед

Манчестер Юнайтед — 214

Реал — 316

Ювентус — 91

Аль-Наср — 66

Криштиан Роналда также признан самым результативным игроком в истории футбола. Он забил 786 мячей на клубном уровне и 135 — в составе сборной Португалии.

Что известно о других рекордах Криштиану Роналду

Первым голом в 2025 году отличился нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду. Таким образом, 39-летний форвард установил новый рекорд, ведь стал первым игроком в истории футбола, забивающим 24 года подряд, начиная с 2002 года.

Его доход в 2024 году составил 285 млн дол. Из них 220 млн долл. — это зарплата, 65 млн долл. — доходы вне работы (рекламные контракты).

В августе 2024 года он запустил свой YouTube-канал, и ему понадобилось всего 90 минут, чтобы преодолеть отметку в один миллион подписчиков, побив рекорд платформы.

Португальский футболист Криштиану Роналду первым в мире увеличил количество подписчиков на свои страницы в соцсетях до одного миллиарда человек.

Звезда футбола отметила, что достижение принадлежит не только ему, а также его поклонникам, которых он считает частью собственной жизни.

Только на страницу в Instagram Роналду подписано 638 млн человек.

Кроме того, у него более 170 миллионов подписчиков на Facebook и 113 миллионов на X.