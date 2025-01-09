Роналду побил новый рекорд в истории футбола
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Роналду побил новый рекорд в истории футбола

Роналду
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Источник:  Champion

9 января состоялся матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср на своем поле одержал победу над Аль-Ахдудом. Именно в этом матче Роналду поставил новый футбольный рекорд.

Главные тезисы

  • Роналду побил рекорд, став первым игроком в истории футбола с 24 годами подряд забитых голов.
  • Его команда Аль-Наср занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии.
  • Криштиану Роналду снова зарабатывает больше всех футболистов планеты, его доход в 2024 году составляет 285 млн долл.

Роналду побил новый футбольный рекорд

Встреча Аль-Насра и Аль-Ахдуда завершилась со счетом 3:1.

Примечательно, что первым голом в 2025 году отличился нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду. Таким образом, 39-летний форвард установил новый рекорд, ведь стал первым игроком в истории футбола, забивающим 24 года подряд, начиная с 2002 года.

Для Роналду этот мяч стал 11-м в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая на шесть очков от Аль-Хиляля и на восемь — Аль-Иттихада. Следующий матч команда Роналду проведет 17 января против Аль-Таавона.

Роналду

Роналду снова зарабатывает больше всех футболистов планеты

Его доход в 2024 году составляет 285 млн. дол. Из них 220 млн долл. — это зарплата, 65 млн долл. — доходы вне работы (рекламные контракты).

Имея более 900 млн подписчиков в соцсетях в Instagram, Facebook и X, 39-летний Роналду также является самым популярным спортсменом на планете.

В августе 2024 года он запустил свой YouTube-канал, и ему понадобилось всего 90 минут, чтобы преодолеть отметку в один миллион подписчиков, побив рекорд платформы.

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