Роналду снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира
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Спорт
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Роналду снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Роналду
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Источник:  Forbes

Нападающий "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes.

Главные тезисы

  • Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes в 2024 году.
  • Роналду имеет более 900 миллионов подписчиков в социальных сетях, что свидетельствует о его огромной популярности.
  • Лионель Месси и Неймар также попали в топ-3 по заработку в футбольном мире.

Роналду снова зарабатывает больше всех футболистов планеты

Его доход в 2024 году составил 285 млн дол. Из них 220 млн долл. — это зарплата, 65 млн долл. — доходы вне работы (рекламные контракты).

Имея более 900 млн подписчиков в соцсетях в Instagram, Facebook и X, 39-летний Роналду также является самым популярным спортсменом на планете.

В августе этого года он запустил свой YouTube-канал, и ему понадобилось всего 90 минут, чтобы преодолеть отметку в один миллион подписчиков, побив рекорд платформы.

Лионель Месси

Второе место в рейтинге занимает форвард "Интер Майами" (США) и сборной Аргентины Лионель Месси — 135 млн дол.

Неймар

На третьем месте находится нападающий "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) и сборной Бразилии Неймар — 110 млн дол.

В топ-5 также вошли нападающий Карим Бензема из саудовского "Аль-Иттихада" и сборной Франции — 104 млн дол.

А также форвард испанского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе — 90 (70+20) млн дол.

В десятке рейтинга четыре футболиста представляют чемпионат Саудовской Аравии, три — Английскую премьер-лигу, два — испанскую Примеру, один — североамериканскую лигу MLS.

Роналду установил абсолютный рекорд по числу подписчиков в соцсетях

Португальский футболист Криштиану Роналду первым в мире увеличил количество подписчиков на свои страницы в соцсетях до одного миллиарда человек.

Звезда футбола отметила, что достижение принадлежит не только ему, а также его поклонникам, которых он считает частью собственной жизни.

Мы создали историю — 1 млрд подписчиков! Это больше, чем просто цифра — это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за ее пределами. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что часть моей жизни, — подчеркнул Роналду.

Только на страницу в Instagram Роналду подписано 638 млн человек.

Кроме того, у него более 170 миллионов подписчиков на Facebook и 113 миллионов на X.

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