Роналду похвастался абсолютным рекордом по количеству подписчиков в соцсетях
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Роналду похвастался абсолютным рекордом по количеству подписчиков в соцсетях

Криштиану Роналду
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Источник:  online.ua

Португальский футболист Криштиану Роналду первым в мире увеличил количество подписчиков на свои страницы в соцсетях до одного миллиарда человек.

Главные тезисы

  • Криштиану Роналду стал первым человеком, который набрал в социальных сетях один миллиард подписчиков.
  • Футболист из Португалии известен своими уникальными достижениями, включая 900 забитых голов в карьере.
  • Роналду выделяет своих поклонников как часть своей жизни и благодарит за их поддержку на пути к рекордам.
  • Лионель Месси и Пеле занимают второе и третье места в списке по числу забитых голов в карьере после Роналду.
  • Криштиану Роналду активно взаимодействует с поклонниками через социальные платформы, имея миллионы подписчиков на Instagram, Facebook и YouTube.

Роналду установил абсолютный рекорд по числу подписчиков в соцсетях

Звезда футбола отметила, что достижение принадлежит не только ему, но и его поклонникам, которых он считает частью собственной жизни.

Мы создали историю — 1 млрд подписчиков! Это больше, чем просто цифра — это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за ее пределами. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что часть моей жизни, — подчеркнул Роналду.

Только на страницу в Instagram звезды футбола подписано 638 млн человек.

Кроме того, у него более 170 миллионов подписчиков на Facebook и 113 миллионов на X.

При этом португальский футболист установил еще один уникальный рекорд при наборе подписчиков в соцсетях.

Да, буквально за час на его только созданный канал в Youtube подписалось около миллиона человек

Что известно о других уникальных достижениях Роналду

Между тем Роналду стал первым футболистом, которому удалось забить 900 голов в собственной карьере.

Больше всего мячей он забил в составе "Реал Мадрид" — 450 голов в период с 2009 по 2018 годы. 131 мяч в ворота соперника он закатил за сборную Португалии, 145 — за "Манчестер Юнайтед", 101 — за "Ювентус", 68 — за "Ан-Наср" и пять голов за "Спортинг".

На втором месте после него идет аргентинец Лионель Месси, который в отличие от Роналду сумел выиграть Чемпионат Мира, забив за карьеру 838 голов.

И третьим в списке значится бразилец Пеле — на его счету 762 гола.

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