Португальский футболист Криштиану Роналду первым в мире увеличил количество подписчиков на свои страницы в соцсетях до одного миллиарда человек.
Главные тезисы
- Криштиану Роналду стал первым человеком, который набрал в социальных сетях один миллиард подписчиков.
- Футболист из Португалии известен своими уникальными достижениями, включая 900 забитых голов в карьере.
- Роналду выделяет своих поклонников как часть своей жизни и благодарит за их поддержку на пути к рекордам.
- Лионель Месси и Пеле занимают второе и третье места в списке по числу забитых голов в карьере после Роналду.
- Криштиану Роналду активно взаимодействует с поклонниками через социальные платформы, имея миллионы подписчиков на Instagram, Facebook и YouTube.
Роналду установил абсолютный рекорд по числу подписчиков в соцсетях
Звезда футбола отметила, что достижение принадлежит не только ему, но и его поклонникам, которых он считает частью собственной жизни.
Только на страницу в Instagram звезды футбола подписано 638 млн человек.
Кроме того, у него более 170 миллионов подписчиков на Facebook и 113 миллионов на X.
При этом португальский футболист установил еще один уникальный рекорд при наборе подписчиков в соцсетях.
Да, буквально за час на его только созданный канал в Youtube подписалось около миллиона человек
Что известно о других уникальных достижениях Роналду
Между тем Роналду стал первым футболистом, которому удалось забить 900 голов в собственной карьере.
Больше всего мячей он забил в составе "Реал Мадрид" — 450 голов в период с 2009 по 2018 годы. 131 мяч в ворота соперника он закатил за сборную Португалии, 145 — за "Манчестер Юнайтед", 101 — за "Ювентус", 68 — за "Ан-Наср" и пять голов за "Спортинг".
На втором месте после него идет аргентинец Лионель Месси, который в отличие от Роналду сумел выиграть Чемпионат Мира, забив за карьеру 838 голов.
И третьим в списке значится бразилец Пеле — на его счету 762 гола.
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