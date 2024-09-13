Португальський футболіст Кріштіану Роналду першим у світі збільшив кількість підписників на свої сторінки у соцмережах до одного мільярда осіб.
Головні тези:
- Кріштіану Роналду став першим у світі, хто набрав один мільярд підписників у соцмережах.
- Українські фанати Роналду також активно підтримують футболіста у соцмережах.
- Роналду також відомий своїми унікальними досягненнями у футбольній кар'єрі, зокрема забитими 900 голами.
- Ліонель Мессі та Пеле стоять на другому та третьому місцях за кількістю забитих голів у своїй кар'єрі.
- Роналду зазначив, що досягнення у соцмережах належить його шанувальникам, яких він вважає частиною свого життя.
Роналду встановив абсолютний рекорд за кількістю підписників у соцмережах
Зірка футболу зазначив, що досягнення належить не лише йому, а й його шанувальникам, яких він вважає частиною власного життя.
Тільки на сторінку в Instagram зірки футболу підписано 638 млн осіб.
Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.
При цьому португальский футболіст встановив ще один унікальний рекорд під час набору підписників у соцмережах.
Так, буквально за годину на його тільки створений канал у Youtube підписалось близько мільйона людей
Що відомо про інші унікальні досягнення Роналду
Між тим Роналду також став першим футболістом, якому вдалось забити 900 голів у власній кар’єрі.
Найбільше м'ячів він забив у складі "Реал Мадрид" — 450 голів у період з 2009 по 2018 роки. 131 м'яч у ворота суперника він закотив за збірну Португалії, 145 — за "Манчестер Юнайтед", 101 — за "Ювентус", 68 — за "Ан-Наср" і п'ять голів за "Спортинг".
На другому місці після нього йде аргентинець Ліонель Мессі, який, на відміну від Роналду, зумів виграти Чемпіонат Світу, забивши за кар'єру 838 голів.
І третім у списку значиться бразилець Пеле — на його рахунку 762 голи.
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