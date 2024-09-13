Португальський футболіст Кріштіану Роналду першим у світі збільшив кількість підписників на свої сторінки у соцмережах до одного мільярда осіб.

Роналду встановив абсолютний рекорд за кількістю підписників у соцмережах

Зірка футболу зазначив, що досягнення належить не лише йому, а й його шанувальникам, яких він вважає частиною власного життя.

Ми створили історію — 1 млрд підписників! Це більше ніж просто цифра — це підтвердження нашої спільної пристрасті, драйву і любові до гри і за її межами. Спасибі за віру в мене, за підтримку і за те, що є частиною мого життя, — підкреслив Роналду. Поширити

Тільки на сторінку в Instagram зірки футболу підписано 638 млн осіб.

Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.

При цьому португальский футболіст встановив ще один унікальний рекорд під час набору підписників у соцмережах.

Так, буквально за годину на його тільки створений канал у Youtube підписалось близько мільйона людей

Що відомо про інші унікальні досягнення Роналду

Між тим Роналду також став першим футболістом, якому вдалось забити 900 голів у власній кар’єрі.

Найбільше м'ячів він забив у складі "Реал Мадрид" — 450 голів у період з 2009 по 2018 роки. 131 м'яч у ворота суперника він закотив за збірну Португалії, 145 — за "Манчестер Юнайтед", 101 — за "Ювентус", 68 — за "Ан-Наср" і п'ять голів за "Спортинг".

На другому місці після нього йде аргентинець Ліонель Мессі, який, на відміну від Роналду, зумів виграти Чемпіонат Світу, забивши за кар'єру 838 голів.

І третім у списку значиться бразилець Пеле — на його рахунку 762 голи.