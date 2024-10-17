Роналду знову очолив рейтинг найоплачуваніших футболістів світу
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Спорт
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Роналду знову очолив рейтинг найоплачуваніших футболістів світу

Роналду
Джерело:  Forbes

Нападник «Аль-Насра» (Саудівська Аравія) та збірної Португалії Кріштіану Роналду очолив рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів світу. Про це свідчать дані рейтингу Forbes.

Головні тези:

  • Кріштіану Роналду очолив рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів світу за версією Forbes з доходом у 285 млн дол у 2024 році.
  • Роналду має понад 900 мільйонів підписників у соцмережах, що підтверджує його популярність як спортсмена.
  • Ліонель Мессі та Неймар також потрапили до топ-3 у рейтингу найоплачуваніших футболістів світу.

Роналду знову заробляє більше за всіх футболістів планети

Його дохід у 2024 році становить 285 млн дол. З них 220 млн дол — це зарплата, 65 млн дол — доходи поза роботою (рекламні контракти).

Маючи понад 900 млн підписників у соцмережах в Instagram, Facebook та X, 39-річний Роналду також є найпопулярнішим спортсменом на планеті.

У серпні цього року він запустив свій YouTube-канал, і йому знадобилося лише 90 хвилин, щоб подолати позначку в один мільйон підписників, побивши рекорд платформи.

Ліонель Мессі

Друге місце в рейтингу посідає форвард «Інтер Майамі» (США) та збірної Аргентини Ліонель Мессі — 135 млн дол.

Неймар

На третьому місці знаходиться нападник «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія) та збірної Бразилії Неймар — 110 млн дол.

У топ-5 також увійшли нападник Карім Бензема із саудівського «Аль-Іттіхада» та збірної Франції — 104 млн дол.

А також форвард іспанського «Реала» та збірної Франції Кіліан Мбаппе — 90 (70+20) млн дол.

У десятці рейтингу чотири футболісти представляють чемпіонат Саудівської Аравії, три — Англійську прем'єр-лігу, два — іспанську Прімеру, один — північноамериканську лігу MLS.

Роналду встановив абсолютний рекорд за кількістю підписників у соцмережах

Португальський футболіст Кріштіану Роналду першим у світі збільшив кількість підписників на свої сторінки у соцмережах до одного мільярда осіб.

Зірка футболу зазначив, що досягнення належить не лише йому, а також його шанувальникам, яких він вважає частиною власного життя.

Ми створили історію — 1 млрд підписників! Це більше ніж просто цифра — це підтвердження нашої спільної пристрасті, драйву і любові до гри і за її межами. Спасибі за віру в мене, за підтримку і за те, що є частиною мого життя, — підкреслив Роналду.

Тільки на сторінку в Instagram Роналду підписано 638 млн осіб.

Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.

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