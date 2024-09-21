Дружина Роналду заінтригувала терміном завершення кар'єри чоловіка

Дружина відомого футболістка Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес впевнена, що її чоловік не буде завершувати кар'єру найближчим часом. Він буде грати ще з десяток років.

Коли Роналду завершить кар’єру футболіста

Джорджина Родрігес зізналась, що її чоловік дуже працьовитий і всі сили віддає грі. Це не змінюється з часом.

Навіть сьогодні я бачу, як футбол мотивує його так само, як і того ж дня, коли ми тільки познайомилися. Він завжди віддає всі свої сили. Джорджина Родрігес Дружина Кріштіану

Саме тому дружина зіркового футболіста впевнена, що він не закінчить кар’єру найближчим часом.

Коли мене просять назвати дату завершення кар'єри Кріштіану, я кажу, що він може закінчити в 50 років, ― сказала Джорджина Родрігес. Поширити

Футболісту вже 39 років і він має контракт з ФК «Аль-Наср» до 2026 року та залишається нападником збірної Португалії.

Роналду грає за клуб з Саудівської Аравії

Що відомо про Кріштіану Роналду

Португальський форвард вважається одним з найкращих футболістів XXI століття. П’ять разів вигравав «Золотий м’яч».

У 2020 році Роналду став першим у світі футболістом-мільярдером.

У футболіста багато титулів та звань. У 2016 році він разом зі збірною Португалії виграв чемпіонат Європи.

У 2004 році збірна пройшла у фінал ЧЄ, але програла Греції. Роналду був визнаний найкращим молодим футболістом турніру.

Португальський форвард є найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів. Він вигравав цей кубок п’ять разів.