Дружина Роналду заінтригувала терміном завершення кар'єри чоловіка

Дружина відомого футболістка Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес впевнена, що її чоловік не буде завершувати кар'єру найближчим часом. Він буде грати ще з десяток років.
Головні тези:
- Дружина Кріштіану Роналду вважає, що він буде грати на футбольному полі ще принаймні десяток років, завдяки його працьовитості та мотивації.
- За словами Джорджини Родрігес, навіть у 39 років Роналду віддає грі всію душу.
- Роналду визнаний одним з найкращих футболістів XXI століття, виграв п'ять разів «Золотий м’яч» та став першим у світі футболістом-мільярдером.
- Португалець є найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів та вигравав цей кубок п'ять разів.
Коли Роналду завершить кар’єру футболіста
Джорджина Родрігес зізналась, що її чоловік дуже працьовитий і всі сили віддає грі. Це не змінюється з часом.
Саме тому дружина зіркового футболіста впевнена, що він не закінчить кар’єру найближчим часом.
Футболісту вже 39 років і він має контракт з ФК «Аль-Наср» до 2026 року та залишається нападником збірної Португалії.
Що відомо про Кріштіану Роналду
Португальський форвард вважається одним з найкращих футболістів XXI століття. П’ять разів вигравав «Золотий м’яч».
У 2020 році Роналду став першим у світі футболістом-мільярдером.
У футболіста багато титулів та звань. У 2016 році він разом зі збірною Португалії виграв чемпіонат Європи.
У 2004 році збірна пройшла у фінал ЧЄ, але програла Греції. Роналду був визнаний найкращим молодим футболістом турніру.
Португальський форвард є найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів. Він вигравав цей кубок п’ять разів.
Одружений на Джорджині Родрігес. Пара виховує п’ятьох дітей.
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