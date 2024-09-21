Жена Роналду заинтриговала сроком завершения карьеры мужа

Жена известного футболистка Криштиану Роналду Джорджина Родригес уверена, что ее муж не завершит карьеру в ближайшее время. Он будет играть с десяток лет.
Главные тезисы
- Жена Криштиану Роналду считает, что он будет играть на футбольном поле еще по крайней мере десяток лет благодаря его трудолюбию и мотивации.
- По словам Джорджины Родригес, даже в 39 лет Роналду отдает игре всю душу.
- Роналду признан одним из лучших футболистов XXI века, выиграл пять раз "Золотой мяч" и стал первым в мире футболистом-миллиардером.
- Португалец ― лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, он выигрывал кубок турнира пять раз.
Когда Роналду завершит карьеру футболиста
Джорджина Родригес призналась, что ее муж очень трудолюбив и все силы отдает игре. Это не меняется со временем.
Именно поэтому супруга звездного футболиста уверена, что он не закончит карьеру в ближайшее время.
Футболисту уже 39 лет, у него контракт с ФК «Аль-Наср» до 2026 года и остается нападающим сборной Португалии.
Что известно о Криштиану Роналду
Португальский форвард считается одним из лучших футболистов XXI века. Пять раз выигрывал "Золотой мяч".
В 2020 году Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером.
У футболиста много титулов и званий. В 2016 он вместе со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.
В 2004 году сборная прошла в финал ЧЕ, но проиграла Греции. Роналду был признан лучшим молодым футболистом турнира.
Португальский нападающий является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Он выигрывал этот кубок пять раз.
Женат на Джорджине Родригес. Пара воспитывает пятерых детей.
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