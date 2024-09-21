Жена Роналду заинтриговала сроком завершения карьеры мужа
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Жена Роналду заинтриговала сроком завершения карьеры мужа

Роналду
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Источник:  90 MIN

Жена известного футболистка Криштиану Роналду Джорджина Родригес уверена, что ее муж не завершит карьеру в ближайшее время. Он будет играть с десяток лет.

Главные тезисы

  • Жена Криштиану Роналду считает, что он будет играть на футбольном поле еще по крайней мере десяток лет благодаря его трудолюбию и мотивации.
  • По словам Джорджины Родригес, даже в 39 лет Роналду отдает игре всю душу.
  • Роналду признан одним из лучших футболистов XXI века, выиграл пять раз "Золотой мяч" и стал первым в мире футболистом-миллиардером.
  • Португалец ― лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, он выигрывал кубок турнира пять раз.

Когда Роналду завершит карьеру футболиста

Джорджина Родригес призналась, что ее муж очень трудолюбив и все силы отдает игре. Это не меняется со временем.

Даже сегодня я вижу, как футбол мотивирует его так же, как и в тот же день, когда мы познакомились. Он всегда отдает все свои силы.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Жена Криштиана

Именно поэтому супруга звездного футболиста уверена, что он не закончит карьеру в ближайшее время.

Когда меня просят назвать дату завершения карьеры Криштиану, я говорю, что он может закончить в 50 лет, — сказала Джорджина Родригес.

Футболисту уже 39 лет, у него контракт с ФК «Аль-Наср» до 2026 года и остается нападающим сборной Португалии.

Роналду играет за клуб из Саудовской Аравии

Что известно о Криштиану Роналду

Португальский форвард считается одним из лучших футболистов XXI века. Пять раз выигрывал "Золотой мяч".

В 2020 году Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером.

У футболиста много титулов и званий. В 2016 он вместе со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.

В 2004 году сборная прошла в финал ЧЕ, но проиграла Греции. Роналду был признан лучшим молодым футболистом турнира.

Португальский нападающий является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Он выигрывал этот кубок пять раз.

Женат на Джорджине Родригес. Пара воспитывает пятерых детей.

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